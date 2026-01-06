Інтерфакс-Україна
15:30 06.01.2026

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном постачання ракет для української протиповітряної оборони.

"Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба. Під час зустрічі з Президентом Емманюелем Макроном говорили саме про це – про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії. Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок за підсумками зустрічі.

Він також повідомив, що з президентом Франції "дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки".

"Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки. Дякую Емманюелю за лідерство й готовність допомагати", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський перебуває з візитом у Франції, де на другу половині дня у вівторок запланована зустріч Коаліції охочих. У ній анонсована участь представників 35 країн, 27 з яких - глави держав або урядів, а також лідерів НАТО та Європейського Союзу.

 

Теги: #ппо #макрон #зеленський

