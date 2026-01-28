Порошенко обговорив з Мартою Кос шляхи прискорення євроінтеграції України

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/27

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обговорив із Комісаром ЄС з питань розширення Мартою Кос перспективи та нагальні питання переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу.

"Детально обговорили ініціативу щодо обмеженого членства України в ЄС та змістовне наповнення регламенту щодо виділення Україні позики на суму 90 млрд євро на військові потреби та цілі бюджетної підтримки України", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, обговорювалося відкриття переговорного кластера "Основи" з посиленим фокусом на стані демократії та функціонуванні демократичних інституцій в Україні, "верховенства права та боротьби з корупцією, поваги до багатопартійного плюралізму, свободи слова, прав опозиції".

"У цьому контексті обговорили стан та проблеми виконання плану першочергових реформ у сфері верховенства права згідно зі Спільною заявою Комісара ЄС Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки. Обговорили ініціативу української влади з підготовки законопроєкту щодо особливостей проведення виборів, а також пріоритети законодавчого забезпечення європейської інтеграції України", – зазначив Порошенко.