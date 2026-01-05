Інтерфакс-Україна
09:09 05.01.2026

Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

Міністерство освіти і науки України затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ЄДП) на період до 2027 року.

"Інтеграцію України до ЄДП визначено як один із ключових стратегічних напрямів реалізації Угоди про асоціацію та європейської інтеграції у сферах науки, технологій та інновацій. Зокрема, стаття 375 угоди про асоціацію передбачає залучення України до ЄДП через поступову гармонізацію національної науково-інноваційної системи з європейськими політиками та практиками", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що дорожня карта охоплює ключові напрями розвитку науки та інновацій, зокрема: відкриту науку та управління дослідницькими даними; розвиток і стійкість дослідницьких інфраструктур; підтримку наукових кар’єр і мобільності дослідників; реформу оцінювання досліджень відповідно до європейських підходів; практичне використання знань і посилення взаємодії науки з бізнесом; інтеграцію науки й вищої освіти, зокрема через розвиток наукових парків і спеціальних режимів інноваційної діяльності; міжнародне науково-технічне співробітництво, наукову дипломатію та участь України в програмах ЄС.

"Дорожня карта є стратегічним інструментом, який має забезпечити системність і послідовність подальших кроків гармонізації національної науково-інноваційної екосистеми України з ЄДП та консолідацію зусиль державних органів, наукових установ, закладів вищої освіти й інших стейкхолдерів", - додали у відомстві.

З дорожною картою можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/novyny/2026/01/final-doroznia-karta-jedp-30122025docx.pdf

Теги: #євроінтеграція #дорожня_карта #міносвіти

