10:45 21.01.2026

Міносвіти і Інститут розвитку освіти оголосили другий набір на навчання "Школи авторів"

У межах комплексної політики "Освіта для життя" розпочинається новий набір на програму "Школа авторів" — навчання для тих, хто створює або планує створювати підручники та модельні навчальні програми, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Згідно з повідомленням, програма орієнтована на: авторів чинних підручників і модельних навчальних програм; нових авторів; педагогів-практиків; науковців та освітніх експертів з усіх освітніх галузей. 

Зокрема, учасники здобудуть системні знання про: державні стандарти; концептуальні засади освітніх галузей; міжгалузеву інтеграцію; сучасні підходи до оцінювання; роботу з цифровим конструктором навчальних програм; вимоги до експертизи й надання грифів. 

Зазначається, що окрему увагу надано особливостям навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами.

Навчання проходитиме в онлайн-форматі з 2 до 20 лютого 2026 року. 

Реєстрація відбувається за посиланням:

 https://docs.google.com/forms/d/1WeZ2odztSoPvswIkRwHtIFFFfYGnRRtEgQi3i0ra7hs/edit?ts=695e4fb1.

"Програми спрямовано на формування спільноти авторів підручників та модельних навчальних програм, а також створення конкурентного середовища у сфері підручникотворення", - заявили в Міносвіти.

Як повідомлялося, ініціативу "Школа авторів" реалізує Міносвіти спільно з Українським інститутом розвитку освіти за підтримки програми Світового банку LEARN "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні". Попередній цикл "Школи авторів" охопив 570 учасників.

Теги: #школа_авторів #міносвіти

