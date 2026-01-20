Інтерфакс-Україна
12:02 20.01.2026

Наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України заявляють, що наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності.

"У 2026 році в Україні розпочинається впровадження нової моделі базового фінансування наукової діяльності, яка ґрунтується на результатах державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти. Важливо, що держава збільшила фінансування наукової сфери на понад 40% у 2026 році, тобто нова модель є фінансово забезпеченою", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що нова модель фінансування заснована на результатах державної  атестації, що є першим за понад 30 років загальнодержавним системним оцінюванням ефективності наукової діяльності, проведене за єдиною для всієї сфери методикою та прозорими правилами. 

Зокрема, оцінювання було проведено за спеціальною методикою, яку  розробили у 2023–2024 роках спільно представниками всіх основних стейкхолдерів, зокрема представників Національної та галузевих академій наук, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки та технологій, Національного фонду досліджень, міжнародних партнерів та інших. 

Згідно з нормативними документами у 2024-2025 роках атестацію проводили за науковими напрямами, вона поєднувала кількісні показники і незалежне експертне оцінювання.

"Установи та заклади вищої освіти подавали інформацію в електронній формі з документальним підтвердженням результатів наукової діяльності, кадрового потенціалу, участі в проєктах, міжнародної співпраці та фінансових показників. Дані проходили обов’язкову і ретельну верифікацію в державних електронних системах, зокрема в Національній електронній науково-інформаційній системі "URIS", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що окремим елементом атестації було оцінювання впливу наукових результатів на суспільство, економіку, державну політику, безпеку, охорону здоров’я та довкілля. 

"Методика атестації також передбачала застосування коригувальних коефіцієнтів для врахування особливих умов діяльності, зокрема роботи в умовах воєнного часу, переміщення установ, втрати або пошкодження інфраструктури та специфіки експериментальних досліджень", - додали у відомстві.

Результат державної атестації визначався сукупністю підтверджених показників наукової діяльності за оцінюваний період, і кожній установі або закладу вищої освіти присвоюється атестаційна група (А, Б, В або Г) залежно від рівня набраних балів: група А — понад 75% (включно); група Б — від 50% (включно) до 75%; група В — від 25% (включно) до 50%; група Г — менше ніж 25%.

Так, наукові установи, віднесені до групи Г, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію.

"Для отримання вищих атестаційних груп враховували якість публікаційної активності, участь у наукових і науково-технічних проєктах, зокрема на замовлення бізнесу та виконання державних і міжнародних грантів, підготовка наукових кадрів, залучення фінансування та підтверджений вплив наукових результатів на розвиток економіки, обороноздатність, розвиток науки та суспільства. За відсутності або фрагментарності таких результатів сумарна оцінка установи знижується, що може призводити до віднесення її до нижчих атестаційних груп, зокрема групи "Г", - розповіли в Міносвіти.

В той же час, у відомстві наголосили, що установи, які не здобули високої груп, автоматично не припиняють своєї діяльності, а подальші управлінські рішення із урахуванням стратегічної доцільності можуть бути ухвалені Кабінетом міністрів України на основі пропозицій Національної академії наук України та національних галузевих академій наук. 

"Атестаційна група загалом є комплексним аналітичним  показником ефективності діяльності та використовується під час формування нової моделі базового і конкурсного фінансування науки, планування розвитку дослідницької інфраструктури та визначення стратегічних пріоритетів державної наукової політик", - зазначили в міністерстві.

Як повідомлялося, раніше колектив Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України висловив незгоду з оцінкою Міносвіти, за якої установу віднесено до категорії "Г", що може призвести до ліквідації Інституту.

