Відкрите звернення колективу Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України до МОН та влади

Колектив Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України висловлює незгоду з оцінкою МОН, за якої установу віднесено до категорії «Г», що може призвести до ліквідації Інституту. Науковці звинувачують міністерство у порушеннях прав і некоректному застосуванні недосконалих методик оцінювання. Вони підкреслюють, що діяльність Інституту є ефективною, а його ліквідація може мати негативні геополітичні та соціальні наслідки.

Наукові співробітники Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (ІнФОВ НАН України) висловлюють незгоду з результатами державної атестації Міністерства освіти і науки України, за підсумками якої установу віднесено до категорії «Г» (четверта класифікаційна група). Це рішення загрожує ліквідацією інституту, що, на думку колективу, є неправомірним і суперечить національним інтересам, а також порушує їх особисті права на працю та рівність.

В Інституті вказують на суттєві юридичні колізії під час оцінювання. Зокрема, мова йде про наказ МОН № 1485 від 21 жовтня 2024 року, яким затверджено нову методику оцінювання ефективності діяльності вітчизняної науки. Міністерство наказом № 1675 від 28 листопада 2024 року застосувало нові критерії оцінювання «заднім числом» до діяльності за період 2020–2024 років, що, безумовно, є порушенням ст. 58 Конституції України щодо незворотності дії законів у часі. Як зазначив лідер профспілки Інституту Андрій Редько: «Ми не могли у 2020 році виконувати вимоги, які були вигадані чиновниками у 2024 році та застосовані для оцінки наукової діяльності колективу».

Окрім того, було фактично проігноровано статус Інституту як переміщеної установи. У 2014 році ІнФОВ НАН України, провідний інститут з хімічного напрямку південно-східної України, був релокований з Донецька до Києва, внаслідок чого було втрачено весь майновий комплекс, унікальне лабораторне обладнання та дослідне виробництво. Тому донецькі науковці-хіміки підкреслюють, що методика МОН неадекватно враховує обставини роботи в умовах втрати матеріально-технічної бази через агресію рф.

В Інституті також нагадали, що рік тому попередня атестація, проведена Національною академією наук України, підтвердила відповідність діяльності ІнФОВ НАН України категорії «Б», що свідчить про високу ефективність роботи. Різка зміна оцінки з боку МОН може свідчити про недоліки застосованої методики.

Науковці також попереджають про серйозні ризики в інформаційно-політичному аспекті. Окупаційна влада росії привласнила майновий комплекс Інституту в Донецьку та намагається легітимізувати його як російську установу. Ліквідація української юридичної особи може бути використана ворожою пропагандою як доказ неспроможності України підтримувати свої переміщені наукові школи. Також близько 60 українських науковців, які у 2014 році обрали Україну як свою Батьківщину, можуть бути виключені з наукового та суспільного життя в умовах нестачі кваліфікованих кадрів внаслідок війни.

Незважаючи на присвоєну категорію, Інститут продовжує виконувати дослідження в інтересах оборони та повоєнного відновлення України, зокрема у сферах вуглехімії, розробки систем вогнезахисту, деконтамінації бойових отруйних речовин та синтезу біологічно активних сполук.

Колектив Інституту вважає рішення МОН України, прийняті в результаті державної атестації, безпосереднім порушенням конституційних прав вчених Інституту.