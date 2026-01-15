В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств

На тлі складної ситуації з енергопостачанням та періодичних відключень по всій країні українці масово переходять на альтернативні джерела енергії. Посилені морози та пікові навантаження на мережу зробили особливо затребуваними рішення для автономного живлення — передусім сонячні панелі та інвертори.

Компанія Арран Індастрі (ARRAN INDUSTRY) оголосила про старт розширених поставок сонячних панелей та інверторного обладнання в Україну. В компанії підкреслюють, що роблять ставку на швидку логістику, гарантовану наявність на складі та відповідальний сервіс, адже багато клієнтів встановлюють системи "під відключення" і розраховують на реальні терміни поставки, а не на маркетингові обіцянки.

"Ми розуміємо, що людям і бізнесу потрібні не просто прилади — їм потрібне рішення, яке можна отримати швидко і яке реально допоможе пережити періоди нестабільного електропостачання. Саме тому ми вибудували прямий канал поставок і прискорили всі процедури", — зазначає директор Арран Індастрі (ARRAN INDUSTRY) Тетяна Коротка



Компанія працює як із приватними домогосподарствами, так і з комерційними об’єктами, пропонуючи базові комплекти для підтримання автономності та посилені системи для стабільної роботи обладнання в офісах, на складах і виробничих майданчиках.

З огляду на прогнози енергетиків щодо можливого збереження обмежень на електрику найближчими місяцями, попит на альтернативну генерацію в Україні продовжить зростати. Арран Індастрі (ARRAN INDUSTRY) заявляє, що готова оперативно закривати потреби клієнтів та розширювати асортимент рішень "під ключ".