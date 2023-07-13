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12:10 13.07.2023

"Епіцентр" встановить сонячні панелі на 1 млн кв. м площ своїх ТЦ

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"Епіцентр" встановить сонячні панелі на 1 млн кв. м площ своїх ТЦ

Мережа торговельних центрів "Епіцентр" планує встановити сонячні електростанції на дахах своїх ТЦ сумарною площею до 1 млн кв. м, що дасть змогу забезпечувати до 30% потреб мережі в енергії, повідомила пресслужба компанії.

"Це унікальний за своїми масштабами проєкт, адже раніше жодна з українських компаній сфери роздрібної торгівлі не встановлювала настільки потужних сонячних електростанцій для власних потреб. Ми встановлюємо найсучасніші панелі, що здатні генерувати електроенергію до 40 років. Загальна потужність п’яти СЕС, які вже введені в експлуатацію, - майже 6000 кВт, що еквівалентно понад 1 млн лампочок потужністю 5W", - наведено в пресрелізі слова директора напряму "Електротехніка" компанії "Епіцентр" Ангеліни Бурлакової.

За даними компанії, перші 10 тис. сонячних панелей уже встановлено на п'яти торговельних центрах: трьох у Києві та двох у Вінниці. Вони були встановлені в стислі терміни для отримання максимальної ефективності в поточний літній період. Згідно з підрахунками "Епіцентру", робота перших п'яти електростанцій дасть змогу скоротити забруднення СО2 на 2 млн тонн на рік.

У планах компанії обладнання сонячними панелями також і торговельних центрів у процесі будівництва або реконструкції - на об'єкті на вул. Бальзака в Києві, у Бучі та Чабанах біля Києва.

Крім того, планується їх розміщення і на інших підприємствах, зокрема логістичних центрах і виробництвах. Так, на етапі розроблення перебуває проєкт встановлення сонячних електростанцій на даху заводу з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation у Калинівці Київської області. Орієнтовний термін окупності проєкту становить 3,5-4 роки, або менше в разі подальшого подорожчання електроенергії.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #сонячні_панелі

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