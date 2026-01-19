Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:21 19.01.2026

Епіцентр та UAnimals запускають благодійну акцію "Добрі Lapki" на підтримку тварин із прифронтових територій

Епіцентр спільно з громадською організацією UAnimals та за підтримки бренду Savory запускають благодійну акцію "Добрі Lapki", спрямовану на допомогу тваринам, евакуйованим із прифронтових територій України

У межах ініціативи 10 гривень з кожної пачки вологого корму Savory, придбаної в мережі Епіцентр або на сайті epicentrk.ua, буде спрямовано на облаштування вольєрів для притулку "Енімал Хелп Черкаси", який приймає тварин врятованих командою UAnimals. 

Акція триватиме з 19 січня по 19 березня 2026 року.

"З початку повномасштабного вторгнення ми вже евакуювали понад 9,3 тисячі тварин з прифронтових територій. Більшості з них ми шукали місця в притулках по всій Україні. Кожна врятована тварина потребує безпечного простору для життя — саме тому облаштування вольєрів так критично важливе", — говорить Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals. 

Долучитися до ініціативи може кожен достатньо придбати вологий корм Savory, а це понад 40 різних позицій товару, в мережі торгівельних центрів Епіцентр чи на сайті.

 "Соціальна відповідальність є важливою частиною нашої діяльності. Через просту щоденну дію, покупку товару, ми даємо можливість нашим клієнтам долучитися до реальної допомоги тваринам, які постраждали від війни" — зазначає піар-директорка компанії Епіцентр, Юлія Чудновець.

Ініціатива має на меті покращити умови утримання тварин, які пережили евакуацію із зон бойових дій та потребують безпечного та теплого простору для відновлення після пережитого. 

Окрім участі через купівлю зазначених товарів, усі охочі можуть підтримати ініціативу зробивши благодійний внесок на спеціальний збір на офіційному сайті UAnimals.

 

Теги: #добрі_lapki #допомога #savory #uanimals #тварини #епіцентр

