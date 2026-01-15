Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:00 15.01.2026

ОТП БАНК спрямував майже 67 млн грн на благодійні ініціативи у 2025 році

4 хв читати

АТ «ОТП БАНК» упродовж 2025 року здійснив благодійні перекази на майже 67 млн грн. Банк системно взаємодіє із благодійними організаціями, які впроваджують суспільно значущі програми та допомагають українцям, а також втілює у життя важливі ініціативи у межах власного проєкту OTP Bank Helps Ukraine.


«Мета благодійної діяльності ОТП БАНК – створювати реальний і відчутний вплив на життя якомога більшої кількості людей. Йдеться про допомогу дітям, підтримку сфери охорони здоровʼя, забезпечення українських захисників елементами для порятунку життя. Ми свідомо поєднуємо масштабні програми, які послідовно реалізуємо з року в рік, з адресними ініціативами, що відповідають на конкретні людські потреби. Важливо, щоб кожна гривня, направлена на благодійність, працювала на підтримку, відновлення та гідне майбутнє громадян вже сьогодні та у довгостроковій перспективі», – зазначила team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК Леся Сирота.

Серед пріоритетних для ОТП БАНК довгострокових проєктів є підтримка Superhumans Center, де з квітня 2023 року допомогу отримали понад 1,5 тис. пацієнтів, виготовлено більш ніж 1,3 тис. протезів і проведено понад 1 тис. операцій. У грудні 2025 року фінустанова запустила Різдвяний благодійний аукціон. Зібрані кошти банк подвоїть та направить на лікування та реабілітацію українців і українок, які отримали травми або втратили кінцівки на війні. Загалом за час співпраці центр протезування та реабілітації отримав від ОТП БАНК понад 40 млн грн благодійної підтримки.

Ще однією програмою, що перетворилася на сталу традицію, є OTP Kids Camp, який АТ «ОТП БАНК» організовує спільно з БФ «Благомай», OTP Bank в Угорщині та АТ «Укрзалізниця», щоб дати українським дітям можливість відпочити та відновитися. Перший кемп відбувся в Угорщині у 2023 році й оздоровив 150 дітей із прифронтових регіонів. У 2024 році в літньому таборі в Будапешті відпочили 117 дітей. Цьогоріч улітку в OTP Kids Camp побували 160 дітей, а восени табір уперше відчинив двері ще для 40 українських дітей.

Спільнота OTP Bank Helps Ukraine також послідовно втілює ініціативу «Перші вишиванки». За два роки 854 дитини отримали свою першу в житті вишиту сорочку до Дня вишиванки.

ОТП БАНК активно та системно підтримує ДрукАрмію: працівники банку закупили 16 3D-принтерів, на яких друкують навчальні моделі та елементи спорядження для захисників. Щомісяця команда донатить на пластик і періодично проводить благодійні акції, залучаючи клієнтів до збору коштів на сировину. Загальна сума донатів уже перевищила 16 млн грн.

Спільно з Благодійним фондом Сергія Притули фінустанова провела благодійний аукціон «Вільне небо в 34» у мобільному застосунку OTP Bank UA. Зібрані 1,85 млн грн спрямовано на посилення обороноздатності України.

Завдяки благодійникам у межах програми OTP Bank Helps Ukraine 250 тис. грн було направлено на  ремонт у гуртожитку Удайцівського навчально-реабілітаційного центру, де проживають 65 дітей. Напередодні новорічних свят працівники ОТП БАНК стали помічниками Святого Миколая та здійснили мрії вихованців цього закладу, а також Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації. Теплі речі, взуття, пледи, подушки, павербанки, конструктори, ляльки, навушники, солодощі й інші подарунки на понад 750 тис. грн працівники банку придбали власним коштом та доставили дітям. Також солодкі подарунки до різдвяно-новорічних свят отримали від команди банку мешканці Ніжинського дитячого будинку-інтернату (Чернігівщина), а сам заклад – необхідні засоби гігієни, яких його вихованці потребують щодня. Загальна вартість благодійної ініціативи – 204 тис. грн.

Того року 250 тис. грн банк в рамках OTP Bank Helps Ukraine зібрав та спрямував на медичне обладнання для Центру реабілітації та паліативної допомоги при Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини, 156 тис. грн – на облаштування спортивного майданчика в дитячому будинку-інтернаті в смт Стрижавка (Вінницька область); 143 тис. грн – на встановлення нових вікон у медпункті Мостищенської спецшколи (Київська область); 84 тис. грн – на покращення умов перебування вихованців навчально-реабілітаційного центру «Надія» (Черкащина). Ознайомитися з усіма благодійними ініціативами можна за посиланням.

Компанія ТОВ «ОТП Лізинг», що входить до ОТП Групи в Україні, направила на благодійні цілі понад 5,9 млн грн у 2025 р.

Загальний внесок ОТП Групи в Україні в допомогу державі та українцям від лютого 2022 року перевищив 282 млн грн.

 

 

 

Теги: #отп_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 23.12.2025
ОТП БАНК визнаний кращим у сегменті кредитів готівкою - рейтинг Financial Club

ОТП БАНК визнаний кращим у сегменті кредитів готівкою - рейтинг Financial Club

18:47 22.12.2025
Благодійний онлайн-аукціон ОТП БАНК та Фонду Сергія Притули зібрав понад 1,8 млн грн

Благодійний онлайн-аукціон ОТП БАНК та Фонду Сергія Притули зібрав понад 1,8 млн грн

13:23 18.12.2025
Благодійний аукціон «Різдво для Суперів» з унікальними лотами проводить ОТП БАНК

Благодійний аукціон «Різдво для Суперів» з унікальними лотами проводить ОТП БАНК

16:12 17.12.2025
ОТП БАНК отримав нагороду лідера фінансової підтримки українського агросектору

ОТП БАНК отримав нагороду лідера фінансової підтримки українського агросектору

13:25 20.11.2025
ОТП БАНК отримав нагороду HR PRO Awards за благодійний проєкт OTP Bank Helps Ukraine

ОТП БАНК отримав нагороду HR PRO Awards за благодійний проєкт OTP Bank Helps Ukraine

12:35 18.11.2025
Україна задає тренд за рівнем технологічності у банківській сфері – О.Клименко

Україна задає тренд за рівнем технологічності у банківській сфері – О.Клименко

12:48 13.11.2025
Інновації в дії: ОТП БАНК здобув відзнаку UA Open Banking Stars Awards 2025

Інновації в дії: ОТП БАНК здобув відзнаку UA Open Banking Stars Awards 2025

12:05 03.11.2025
ОТП БАНК демонструє приріст кредитного портфеля у 2025 році - Володимир Мудрий

ОТП БАНК демонструє приріст кредитного портфеля у 2025 році - Володимир Мудрий

13:28 15.10.2025
Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

12:20 30.09.2025
ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Палатний про претензії центральної влади до Кличка

ФАО запускає онлайн-навчання з біобезпеки для мисливських господарств України на AgriAcademy

В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств

Відкрите звернення колективу Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України до МОН та влади

Вартість активів фонду S1 ВДНГ зросла на 5,7% у доларі за результатами незалежної оцінки

Майданчик УУБ – лідер із підготовки учасників малої приватизації: підсумки роботи 2025-го

Як вибрати школу в другому семестрі? Поради для батьків

GGBET — новий титульний партнер Федерації баскетболу України

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

IDS Ukraine спрямувала понад 638 млн грн на благодійність: підсумки гуманітарної місії за 2022–2025 роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА