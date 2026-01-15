ОТП БАНК спрямував майже 67 млн грн на благодійні ініціативи у 2025 році

АТ «ОТП БАНК» упродовж 2025 року здійснив благодійні перекази на майже 67 млн грн. Банк системно взаємодіє із благодійними організаціями, які впроваджують суспільно значущі програми та допомагають українцям, а також втілює у життя важливі ініціативи у межах власного проєкту OTP Bank Helps Ukraine.



«Мета благодійної діяльності ОТП БАНК – створювати реальний і відчутний вплив на життя якомога більшої кількості людей. Йдеться про допомогу дітям, підтримку сфери охорони здоровʼя, забезпечення українських захисників елементами для порятунку життя. Ми свідомо поєднуємо масштабні програми, які послідовно реалізуємо з року в рік, з адресними ініціативами, що відповідають на конкретні людські потреби. Важливо, щоб кожна гривня, направлена на благодійність, працювала на підтримку, відновлення та гідне майбутнє громадян вже сьогодні та у довгостроковій перспективі», – зазначила team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК Леся Сирота.

Серед пріоритетних для ОТП БАНК довгострокових проєктів є підтримка Superhumans Center, де з квітня 2023 року допомогу отримали понад 1,5 тис. пацієнтів, виготовлено більш ніж 1,3 тис. протезів і проведено понад 1 тис. операцій. У грудні 2025 року фінустанова запустила Різдвяний благодійний аукціон. Зібрані кошти банк подвоїть та направить на лікування та реабілітацію українців і українок, які отримали травми або втратили кінцівки на війні. Загалом за час співпраці центр протезування та реабілітації отримав від ОТП БАНК понад 40 млн грн благодійної підтримки.

Ще однією програмою, що перетворилася на сталу традицію, є OTP Kids Camp, який АТ «ОТП БАНК» організовує спільно з БФ «Благомай», OTP Bank в Угорщині та АТ «Укрзалізниця», щоб дати українським дітям можливість відпочити та відновитися. Перший кемп відбувся в Угорщині у 2023 році й оздоровив 150 дітей із прифронтових регіонів. У 2024 році в літньому таборі в Будапешті відпочили 117 дітей. Цьогоріч улітку в OTP Kids Camp побували 160 дітей, а восени табір уперше відчинив двері ще для 40 українських дітей.

Спільнота OTP Bank Helps Ukraine також послідовно втілює ініціативу «Перші вишиванки». За два роки 854 дитини отримали свою першу в житті вишиту сорочку до Дня вишиванки.

ОТП БАНК активно та системно підтримує ДрукАрмію: працівники банку закупили 16 3D-принтерів, на яких друкують навчальні моделі та елементи спорядження для захисників. Щомісяця команда донатить на пластик і періодично проводить благодійні акції, залучаючи клієнтів до збору коштів на сировину. Загальна сума донатів уже перевищила 16 млн грн.

Спільно з Благодійним фондом Сергія Притули фінустанова провела благодійний аукціон «Вільне небо в 34» у мобільному застосунку OTP Bank UA. Зібрані 1,85 млн грн спрямовано на посилення обороноздатності України.

Завдяки благодійникам у межах програми OTP Bank Helps Ukraine 250 тис. грн було направлено на ремонт у гуртожитку Удайцівського навчально-реабілітаційного центру, де проживають 65 дітей. Напередодні новорічних свят працівники ОТП БАНК стали помічниками Святого Миколая та здійснили мрії вихованців цього закладу, а також Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації. Теплі речі, взуття, пледи, подушки, павербанки, конструктори, ляльки, навушники, солодощі й інші подарунки на понад 750 тис. грн працівники банку придбали власним коштом та доставили дітям. Також солодкі подарунки до різдвяно-новорічних свят отримали від команди банку мешканці Ніжинського дитячого будинку-інтернату (Чернігівщина), а сам заклад – необхідні засоби гігієни, яких його вихованці потребують щодня. Загальна вартість благодійної ініціативи – 204 тис. грн.

Того року 250 тис. грн банк в рамках OTP Bank Helps Ukraine зібрав та спрямував на медичне обладнання для Центру реабілітації та паліативної допомоги при Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини, 156 тис. грн – на облаштування спортивного майданчика в дитячому будинку-інтернаті в смт Стрижавка (Вінницька область); 143 тис. грн – на встановлення нових вікон у медпункті Мостищенської спецшколи (Київська область); 84 тис. грн – на покращення умов перебування вихованців навчально-реабілітаційного центру «Надія» (Черкащина). Ознайомитися з усіма благодійними ініціативами можна за посиланням.

Компанія ТОВ «ОТП Лізинг», що входить до ОТП Групи в Україні, направила на благодійні цілі понад 5,9 млн грн у 2025 р.

Загальний внесок ОТП Групи в Україні в допомогу державі та українцям від лютого 2022 року перевищив 282 млн грн.