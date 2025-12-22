Благодійний онлайн-аукціон ОТП БАНК та Фонду Сергія Притули зібрав понад 1,8 млн грн

На унікальному благодійному аукціоні «Вільне небо в 34», який відбувся у мобільному застосунку ОТР Bank UA, було зібрано 1,85 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності України. Аукціон провели спільно АТ «ОТП БАНК» та Благодійний Фонд Сергія Притули, він був приурочений до 34-ої річниці проголошення незалежності України.

Покупцям пропонувалися ексклюзивні лоти: Артемівське ігристе з Бахмута, день із командою Фонду Сергія Притули, тест-драйв броньовика, тренінг із зупинки кровотеч тощо.

Взяти участь у благодійному аукціоні в застосунку OTP Bank UA мали змогу всі клієнти Банку. Водночас були й інші способи долучитися до поставленої мети «Вільне небо в 34». Так, клієнти могли відкрити свій збір «Купу», а також робити прямі перекази. Головна мета кожної активності – підсилення проєкту Фонду «Чисте небо», спрямованого на підвищення обороноздатності країни.

Загалом до аукціону та зборів приєдналися 5898 клієнтів.

Нагадаємо, що ОТП БАНК вже другий рік поспіль проводить благодійні аукціони у мобільному застосунку ОТР Bank UA.

У 2023 році відбулося одразу два аукціони, приурочені до Дня Незалежності та Свята Різдва, зібрані на них 8,8 млн грн були спрямовані на підтримку Superhumans Center.

У грудні 2024 року працівники ОТП БАНК зібрали 1 млн грн на внутрішньому благодійному аукціоні для придбання інкубатора в Харківський обласний перинатальний центр.

У грудні 2025 року ОТП БАНК та Superhumans Center розпочали проведення благодійного аукціону «Різдво для Суперів». Його мета – збір коштів, що будуть спрямовані на лікування та реабілітацію українців та українок, які отримали травми і втратили кінцівки на війні.