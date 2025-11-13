Інтерфакс-Україна
12:48 13.11.2025

Інновації в дії: ОТП БАНК здобув відзнаку UA Open Banking Stars Awards 2025

АТ «ОТП БАНК» відзначений нагородою UA Open Banking Stars Awards 2025 за значний внесок у розвиток відкритого банкінгу. Перша в Україні церемонія нагородження драйверів розвитку цієї інноваційної банківської моделі відбулася під час міжнародної конференції Open Finance & Payments Summit 2025, організованої Асоціацією ЄМА.

«Відкритий банкінг – це не змагання між учасниками, а простір, де перемагають ті, хто створює цінність. Його впровадження дало клієнтам можливість обирати зручні сервіси незалежно від банку, а фінтех-компаніям – конкурувати не розміром, а якістю своїх рішень. Відтепер фінансові установи можуть заробляти на комерційних API, адже цей формат співпраці стає новим продуктом. Реалізація Open Banking – це крок до європейської інтеграції фінансової системи», – зазначив керівник проєктів та програм ОТП БАНК Іван Аліменко, презентуючи учасникам конференції практичний кейс впровадження Банком рішень вендора.

Під час виступу він розповів про виклики, з якими команда зіткнулася в процесі реалізації проєкту, окреслив переваги, терміни запуску та основні результати. Зокрема, на початку серпня 2025 року ОТП БАНК розгорнув динамічну пісочницю, у якій можна протестувати повний процес з авторизацією всіх сервісів. Підрозділ Digital впровадив сервіси відкритого банкінгу для фізичних осіб. У межах проєкту команді вдалося налагодити ефективну внутрішню взаємодію та побудувати процеси для різних сегментів клієнтів. Наразі Банк готується до запуску сервісу відкритого банкінгу для юридичних осіб.

«Досягнуті результати свідчать про успішність реалізованих рішень та ефективну командну роботу між усіма залученими підрозділами», – підкреслив І.Аліменко.

Церемонія UA Open Banking Stars Awards 2025 стала знаковою подією для фінансового та технологічного секторів. Відзнака підкреслила важливий внесок компаній і команд, які мислять стратегічно та стали першими, хто впровадив відкритий банкінг у країні.

Нагадаємо, 1 серпня 2025 року в Україні  офіційно стартував відкритий банкінг – модель, що передбачає безпечний обмін фінансовими даними між банками та фінтех-компаніями за згодою клієнта. Він створює нові можливості для партнерства, технологічного розвитку та монетизації, а також сприяє виконанню вимог на шляху приєднання України до SEPA та вступу до Європейського Союзу.

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?

Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат Європи і стартує на першості світу - Федерація шахів Києва

"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

Всесвітній день діабету: виклик, що зростає разом із людством

Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Колективний стенд Made in Kyiv на міжнародній виставці Matelec 2025 у Мадриді

Дмитро Полковський складає повноваження Голови Наглядової ради Банку «ГЛОБУС»

5 помилок батьків при виборі дистанційної школи та як їх уникнути

III Всеукраїнський Форум Рад ВПО відбудеться 14–15 листопада у Києві

