Київщино, зустрічай: нові АЗК UKRNAFTA вже відкрилися в столичному регіоні

Найбільша мережа в Україні UKRNAFTA відкриває п'ять оновлених автозаправних комплексів на Київщині, Тернопільщині та Волині.

З нагоди відкриття усі клієнти, що відвідають модернізовані АЗК з 5 по 7 грудня 2025 року отримають смачні бонуси:

• -50% на хот-доги або гарячі напої;

• Пончик для дітей всього за 0,50 грн;

• Подарункові сертифікати -50% на хот-доги або гарячі напої, якими можна скористатись з 08.12.2025 по 08.01.2026.

Також цілий місяць - з 05.12.2025 по 05.01.2026 - на всіх, хто заправлятиметься на оновлених комплексах, чекають додаткові знижки, що діють при заправці від 20 літрів з мобільним застосунком UKRNAFTA:

• 3 грн/л на бензин та ДП;

• 1 грн/л на LPG.

Адреси оновлених АЗК:

• Тернопільська обл., с. Підзамочок, вул. Тернопільська, 86;

• Тернопільська обл., с. Дружба, вул. Лесі Українки, 1-А;

• Київська обл., с. Ставище, вул. Сергія Цимбала, 3-Д;

• Київська обл., м. Тараща, вул. Білоцерківська, 63-В;

• Волинська обл., с. Зміїнець, вул. Луцька, 2-В.

Також їх можна знайти на карті в застосунку UKRNAFTA.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.