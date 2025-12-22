Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:01 22.12.2025

Київщино, зустрічай: нові АЗК UKRNAFTA вже відкрилися в столичному регіоні

2 хв читати
Київщино, зустрічай: нові АЗК UKRNAFTA вже відкрилися в столичному регіоні

Найбільша мережа в Україні UKRNAFTA відкриває п'ять оновлених автозаправних комплексів на Київщині, Тернопільщині та Волині.

З нагоди відкриття усі клієнти, що відвідають модернізовані АЗК з 5 по 7 грудня 2025 року отримають смачні бонуси:

• -50% на хот-доги або гарячі напої;

•  Пончик для дітей всього за 0,50 грн;

• Подарункові сертифікати -50% на хот-доги або гарячі напої, якими можна скористатись з 08.12.2025 по 08.01.2026.

Також цілий місяць - з 05.12.2025 по 05.01.2026 - на всіх, хто заправлятиметься на оновлених комплексах, чекають додаткові знижки, що діють при заправці від 20 літрів з мобільним застосунком UKRNAFTA:

• 3 грн/л на бензин та ДП;

• 1 грн/л на LPG.

Адреси оновлених АЗК:

• Тернопільська обл., с. Підзамочок, вул. Тернопільська, 86;

• Тернопільська обл., с. Дружба, вул. Лесі Українки, 1-А;

• Київська обл., с. Ставище, вул. Сергія Цимбала, 3-Д;

• Київська обл., м. Тараща, вул. Білоцерківська, 63-В;

• Волинська обл., с. Зміїнець, вул. Луцька, 2-В.

Також їх можна знайти на карті в застосунку UKRNAFTA.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

 

Теги: #ukrnafta #азк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 19.12.2025
UKRNAFTA відкрила нові АЗК на заході України: якісне пальне Євро-5 та вигідні пропозиції

UKRNAFTA відкрила нові АЗК на заході України: якісне пальне Євро-5 та вигідні пропозиції

17:28 16.12.2025
2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

13:41 15.12.2025
Пункти незламності на АЗК UKRNAFTA допомагають Одещині та Миколаївщині долати наслідки обстрілів енергетики

Пункти незламності на АЗК UKRNAFTA допомагають Одещині та Миколаївщині долати наслідки обстрілів енергетики

14:16 11.12.2025
UKRNAFTA завершила проєкт зі збору коштів для Військової школи «Боривітер»

UKRNAFTA завершила проєкт зі збору коштів для Військової школи «Боривітер»

21:54 05.12.2025
UKRNAFTA оновила ще 5 АЗК: на клієнтів чекають знижки на пальне та подарунки

UKRNAFTA оновила ще 5 АЗК: на клієнтів чекають знижки на пальне та подарунки

15:27 27.11.2025
UKRNAFTA знижує ціни на пальне та пропонує клієнтам -10 грн/літр бензинів додатково

UKRNAFTA знижує ціни на пальне та пропонує клієнтам -10 грн/літр бензинів додатково

18:04 24.11.2025
На UKRNAFTA стартує новий раунд знижок

На UKRNAFTA стартує новий раунд знижок

11:59 10.11.2025
Більше комфорту для водіїв: UKRNAFTA оновила ще 11 АЗК

Більше комфорту для водіїв: UKRNAFTA оновила ще 11 АЗК

11:39 04.11.2025
На Хмельниччині запрацювали шість модернізованих АЗК UKRNAFTA

На Хмельниччині запрацювали шість модернізованих АЗК UKRNAFTA

17:50 20.10.2025
Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Благодійний онлайн-аукціон ОТП БАНК та Фонду Сергія Притули зібрав понад 1,8 млн грн

Секрети привабливої вітрини: як зробити магазин помітним

Понад 95% виконання: УУБ підтверджує високу ефективність форвардних контрактів

1 центр рекрутингу: все більше жінок долучається до Сухопутних військ

Sense Bank розширив лінійку кредитних рішень для аграрного сектору

Sense Bank видав перший кредит ВПО з державною підтримкою у межах програми єОселя

Американська торговельна палата в Україні оголосила склад Ради директорів на 2026 рік

Чернігівське підприємство «Земля і воля» заявило про інформаційні атаки

Громади, що дбають: на форумі в Києві визначили пріоритети розвитку соціальних послуг в умовах війни

Американська торговельна палата заявляє про загрози морському транспорту України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА