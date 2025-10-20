Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

Податковий комітет Верховної Ради на найближчому засіданні розгляне питання існування в Україні нелегальних або напівлегальних АЗС (т.з. "бочок"), аби правоохоронні органи вжили необхідних заходів реагування, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"На наступному засіданні комітету плануємо заслухати це питання й визначити чіткі терміни для правоохоронців. У нас є оновлений БЕБ, є податкова, є Нацпол. Це питання треба взяти на контроль", – сказав Гетьманцев під час форуму "Енергія, що тримає Україну" від "РБК-Україна", який проходить у Києві

Він наголосив, що за даними Нафтогазової асоціації України, "бочок" налічується 428, і вони мають конкретні позначки на карті.

"Це питання навіть не податкової, а БЕБ, бо більшість з "бочок" працює взагалі без документів. Але правоохоронці переконують мене, що їх не бачать", – зазначив голова податкового комітету.