Інтерфакс-Україна
Події
17:50 20.10.2025

Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

1 хв читати
Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

Податковий комітет Верховної Ради на найближчому засіданні розгляне питання існування в Україні нелегальних або напівлегальних АЗС (т.з. "бочок"), аби правоохоронні органи вжили необхідних заходів реагування, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"На наступному засіданні комітету плануємо заслухати це питання й визначити чіткі терміни для правоохоронців. У нас є оновлений БЕБ, є податкова, є Нацпол. Це питання треба взяти на контроль", – сказав Гетьманцев під час форуму "Енергія, що тримає Україну" від "РБК-Україна", який проходить у Києві

Він наголосив, що за даними Нафтогазової асоціації України, "бочок" налічується 428, і вони мають конкретні позначки на карті.

"Це питання навіть не податкової, а БЕБ, бо більшість з "бочок" працює взагалі без документів. Але правоохоронці переконують мене, що їх не бачать", – зазначив голова податкового комітету.

Теги: #гетьманцев #податковий_комітет #азк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 20.10.2025
"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall

"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall

12:34 10.10.2025
«Пункти незламності» UKRNAFTA працюють: як знайти найближчий до вас

«Пункти незламності» UKRNAFTA працюють: як знайти найближчий до вас

11:53 03.10.2025
Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

12:55 19.09.2025
Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

16:43 02.09.2025
Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

18:53 09.07.2025
Ситуація в галузі виробництва курятини покращилася, збиткових підприємств удвіччі менше - Гетманцев

Ситуація в галузі виробництва курятини покращилася, збиткових підприємств удвіччі менше - Гетманцев

15:03 23.04.2025
Алкогольна галузь у березні 2025р скоротила податкові платежі на тлі росту виторгу - Гетманцев

Алкогольна галузь у березні 2025р скоротила податкові платежі на тлі росту виторгу - Гетманцев

13:01 18.04.2025
Кількість платників податків-членів Клубу білого бізнесу зменшилась на 55 в Ікв.-2025

Кількість платників податків-членів Клубу білого бізнесу зменшилась на 55 в Ікв.-2025

15:05 15.04.2025
Рада підтримала скасування спецпенсій прокурорам

Рада підтримала скасування спецпенсій прокурорам

16:51 24.03.2025
Торгівля тютюновими виробами в 2025р скоротилася на 8%, натомість кількість ліцензійних продавців зросла - Гетманцев

Торгівля тютюновими виробами в 2025р скоротилася на 8%, натомість кількість ліцензійних продавців зросла - Гетманцев

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ОСТАННЄ

У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи системи EES - Держприкордонслужба

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

Поліція підтвердила версію самогубства Ганіча, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА