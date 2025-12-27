"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень - КМДА

"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень, повідомила КМДА у телеграм-каналі увечері суботи.

"Наразі мобільні котельні підключені до 6 медичних закладів у різних районах столиці. Вони забезпечуватимуть опалення лікарень до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел. Котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу", - сказано в повідомленні КМДА.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/16395