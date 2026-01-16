Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Онлайн-сервіс таксі Uklon розпочинає цілодобову роботу в місті Київ від 00:00 17 січня, повідомив СЕО компанії Сергій Гришков.

"У відповідь на публічний заклик президента України та введення надзвичайного стану в енергетиці, Uklon розпочинає цілодобову роботу в Києві з 00:00 17 січня", - написав у Facebook у пʼятницю.

Водночас онлайн-сервіс таксі Bolt у Facebook також підтвердив початок роботи в столиці під час комендантської години за погодженням із міською владою.

"Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв’язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей", - наголосила компанія.

Гришков нагадав, що понад рік Uklon працює під час комендантської години у Львові та готовий надавати сервіси цілодобово в усіх містах присутності компанії.

"Дякуємо голові КМВА Віталій Кличко, очільнику КМВА Тимур Ткаченко та заступнику голови КМВА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов за підтримку роботи сервісу райдхейлінгу в столиці в комендантську годину, що так важливо для громади в такі важкі часи", - наголосив Гришков.

Онлайн-таксі Bolt радить киянам використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дбати про себе та близьких.

"Викликати авто можна у застосунку Bolt, як завжди.Тримаємося разом, - зауважили в компанії.

Напередодні онлайн-сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера м.Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка із спільною пропозицією, починаючи з 17 січня, відновити роботу сервісів таксі у столиці у комендантську годину для забезпечення доїзду українців до Пунктів незламності, місць обігріву, йшлося у спільному листі, копія якого передана агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначалось, що організовані спільно із міською владою оперативний аудит і оцінка потреб киян разом із наданою службами агрегованою інформацією допоможуть місту краще розуміти динаміку попиту та покриття та разом налаштувати рішення, що працюватимуть для людей.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 16 січня повідомила, що на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Свириденко уточнила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Також буде дозволено рух приватного транспорту.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FfEzAarbx/

https://www.facebook.com/share/p/17wFUJFd7N/