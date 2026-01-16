У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

На випадок тривалої відсутності електропостачання у столиці визначили перелік чергових аптечних пунктів КП "Фармація", що працюватимуть цілодобово. Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"6 закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7. Аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва – на лівому та правому берегах – безпосередньо в корпусах медзакладів. Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні медикаменти, інсуліни та засоби медичного призначення", - йдеться у повідомленні.

На Лівому березі чергові аптеки працюватимуть в КНП "Київська міська клінічна лікарня № 1" (корпус 1) та КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги".

На Правому березі цілодобово працюватимуть аптеки в КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1", КНП "Київська міська клінічна лікарня № 6" (Медмістечко), КНП "Київська міська клінічна лікарня № 12" та НДСЛ "Охматдит".

У КМДА радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.