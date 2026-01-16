Інтерфакс-Україна
Медицина
13:07 16.01.2026

У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

1 хв читати
У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

На випадок тривалої відсутності електропостачання у столиці визначили перелік чергових аптечних пунктів КП "Фармація", що працюватимуть цілодобово. Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"6 закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7. Аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва – на лівому та правому берегах – безпосередньо в корпусах медзакладів. Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні медикаменти, інсуліни та засоби медичного призначення", - йдеться у повідомленні.

На Лівому березі чергові аптеки працюватимуть в КНП "Київська міська клінічна лікарня № 1" (корпус 1) та КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги".

На Правому березі цілодобово працюватимуть аптеки в КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1", КНП "Київська міська клінічна лікарня № 6" (Медмістечко), КНП "Київська міська клінічна лікарня № 12" та НДСЛ "Охматдит".

У КМДА радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.

Теги: #київ #аптеки #цілодобовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 16.01.2026
Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

12:10 16.01.2026
В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

10:47 16.01.2026
До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

21:25 15.01.2026
Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

20:16 15.01.2026
У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

16:58 15.01.2026
В Києві 300 будинків залишаються без опалення – Кличко

В Києві 300 будинків залишаються без опалення – Кличко

16:24 15.01.2026
Палатний про претензії центральної влади до Кличка

Палатний про претензії центральної влади до Кличка

09:42 15.01.2026
Глава МВФ прибула до Києва

Глава МВФ прибула до Києва

07:48 15.01.2026
У Києві зафіксували падіння уламків на будинок внаслідок ворожої атаки – МВА

У Києві зафіксували падіння уламків на будинок внаслідок ворожої атаки – МВА

22:57 14.01.2026
У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

Понад 1,5 млн громадян отримали допомогу від мобільних медичних бригад УЧХ з початку війни

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Лікар "Лікарів без кордонів": На Дніпропетровщині ми працюємо в умовах, які складно назвати нормальними

Заборона маркетингу впродовж 2025 року не призвела до зниження роздрібних цін на ліки – думка

Кабмін звільнив голову Держлікслужби Ісаєнка

Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

Перші пацієнти звернуться для проходження програми скринінгу 40+ на початку лютого – Ляшко

ДП "МЗУ" в 2025р придбало близько 900 позицій медтоварів на 16,2 млрд грн

В Україні запустили сайт Нацкаталогу цін на ліки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА