Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації повідомляє про кратне збільшення кількості госпіталізацій через Covid-19 в українській столиці з початку липня.

"Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то на разі – 68, 24 з них – діти. Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо", - повідомляється на сторінці департаменту в Facebook у четвер ввечері.

В повідомленні відзначається, що перебування в укриттях – замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції - підвищує ризик зараження, зокрема Covid-19. "Не забувайте про маску в закритих обмежених просторах… Регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком. Залишайтесь вдома та звертайтесь до лікаря за перших симптомів", - порадили в департаменті.