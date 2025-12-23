Кличко показав, як за рік оновилася медицина в Києві

За 2025 рік в Києві оновили існуючі відділення міських лікарень та відкрили низку нових. Про це повідомив мер Віталій Кличко та опублікував відео, як за рік оновилася столична медицина.

"Про столичну медицину в 2025 році. У міських лікарнях оновили та відкрили низку відділень — нейрохірургії, політравми, реанімації, хірургічні й операційні блоки. Зокрема, новий операційний блок почав працювати в Перинатальному центрі столиці. Уже надають допомогу й центри ментального здоров’я, нові лабораторії стовбурових клітин і регенерації шкіри. А також - відділення психіатричної допомоги для дітей молодшого та старшого віку на базі Київської міської клінічної лікарні N1", - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, він зазначив, що за підтримки мерії Берліна в Києві створено сучасний центр протезування для поранених військових і цивільних.

"За підтримки мерії Берліна та організації LifeBridge Ukraine ми створили й відкрили протезний центр Human Titans для поранених військових і цивільних. Київ і надалі інвестує в сучасну, доступну й якісну медицину", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, у 2026 році з бюджету Києва на охорону здоров’я планується спрямувати понад 7,3 млрд грн. Зокрема, на модернізацію лікарень та розвиток реабілітаційної інфраструктури для військових. Крім того, з 1 січня за ініціативи Віталія Кличка в столиці запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок.