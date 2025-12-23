Інтерфакс-Україна
Медицина
14:03 23.12.2025

Кличко показав, як за рік оновилася медицина в Києві

1 хв читати
Кличко показав, як за рік оновилася медицина в Києві
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5897

За 2025 рік в Києві оновили існуючі відділення міських лікарень та відкрили низку нових. Про це повідомив мер Віталій Кличко та опублікував відео, як за рік оновилася столична медицина.

"Про столичну медицину в 2025 році. У міських лікарнях оновили та відкрили низку відділень — нейрохірургії, політравми, реанімації, хірургічні й операційні блоки. Зокрема, новий операційний блок почав працювати в Перинатальному центрі столиці. Уже надають допомогу й центри ментального здоров’я, нові лабораторії стовбурових клітин і регенерації шкіри. А також - відділення психіатричної допомоги для дітей молодшого та старшого віку на базі Київської міської клінічної лікарні N1", - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, він зазначив, що за підтримки мерії Берліна в Києві створено сучасний центр протезування для поранених військових і цивільних.

"За підтримки мерії Берліна та організації LifeBridge Ukraine ми створили й відкрили протезний центр Human Titans для поранених військових і цивільних. Київ і надалі інвестує в сучасну, доступну й якісну медицину", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, у 2026 році з бюджету Києва на охорону здоров’я планується спрямувати понад 7,3 млрд грн. Зокрема, на модернізацію лікарень та розвиток реабілітаційної інфраструктури для військових. Крім того, з 1 січня за ініціативи Віталія Кличка в столиці запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок.

 

Теги: #кличко_медицина

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

НСЗУ зафіксувала перехід від поодиноких до системних порушень під час надання хірургічної та стаціонарної меддопомоги – моніторинг

Клініка Lita Plus планує впровадити нові методики мамопластики

В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

НСЗУ розпочала прийом заявок для контрактування на 2026 рік ще за трьома за пакетами

Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють в Одеській області

У Києві відбулася Всеукраїнська конференція щодо розвитку медсестринства

Затримка поставок ліків від недоброякісних постачальників стала однією з основних проблем на фармринку в 2025 році - "Пацієнти України"

УЧХ провів тренінги з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА