Клініка "Медіком" проводить оцінку стану приміщень після влучання російського дрона

Клініка "Медіком" проводить оцінку стану приміщень, зруйнованих внаслідок влучання російського дрона в будівлю стаціонара в Оболонському районі Києва в ніч на понеділок.

"Будівля стаціонару та медичне обладнання зазнали суттєвих ушкоджень. Ми вже розпочали оцінку стану приміщень та плануємо відновлення роботи у найкоротший можливий термін, з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки", – повідомили у клініці.

"Медіком" зазначає, що всі амбулаторні прийоми тимчасово перенесені до відділень клініки "Медіком" на Оболоні та Печерську. Хірургічний стаціонар тимчасово не приймає пацієнтів.

Як повідомлялося, в ніч на 5 січня внаслідок влучання дрона значних пошкоджень зазнав стаціонар клініки "Медіком" на Оболонській набережній, 9, загинув пацієнт. Приліт стався о 2:40 ночі. На момент атаки у стаціонарі перебували 26 пацієнтів. Всіх постраждалих евакуювали до інших медичних центрів. Родині загиблого пацієнта надається інформаційна підтримка.