Інтерфакс-Україна
Медицина
13:12 05.01.2026

Клініка "Медіком" проводить оцінку стану приміщень після влучання російського дрона

1 хв читати

Клініка "Медіком" проводить оцінку стану приміщень, зруйнованих внаслідок влучання російського дрона в будівлю стаціонара в Оболонському районі Києва в ніч на понеділок.

"Будівля стаціонару та медичне обладнання зазнали суттєвих ушкоджень. Ми вже розпочали оцінку стану приміщень та плануємо відновлення роботи у найкоротший можливий термін, з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки", – повідомили у клініці.

"Медіком" зазначає, що всі амбулаторні прийоми тимчасово перенесені до відділень клініки "Медіком" на Оболоні та Печерську. Хірургічний стаціонар тимчасово не приймає пацієнтів.

Як повідомлялося, в ніч на 5 січня внаслідок влучання дрона значних пошкоджень зазнав стаціонар клініки "Медіком" на Оболонській набережній, 9, загинув пацієнт. Приліт стався о 2:40 ночі. На момент атаки у стаціонарі перебували 26 пацієнтів. Всіх постраждалих евакуювали до інших медичних центрів. Родині загиблого пацієнта надається інформаційна підтримка.

Теги: #дрон #медіком

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 24.12.2025
Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

20:55 23.12.2025
Дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхівки в Чернігові, про постраждалих наразі невідомо

Дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхівки в Чернігові, про постраждалих наразі невідомо

09:16 16.12.2025
У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

08:50 11.12.2025
Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Переселенці протягом 60 днів можуть отримувати послугу довготривалого меддогляду

Українці старше 40 років з 1 січня можуть замовити Скринінг здоров’я через "Дію" – Федоров

Кабмін негативно оцінив роботу відстороненого голови Держлікслужби Ісаєнка в 2025р.

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

Кабмін затвердив порядок реалізації програми медгарантій на 2026р - Свириденко

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

Вакцина від ВПЛ розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії

Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА