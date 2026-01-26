В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

Фото: https://www.facebook.com/AntarcticCenter

Національний антарктичний науковий центр України (НАНЦ) відкрив на базі державного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) власну лабораторію для аналізу біологічних зразків, привезених з Антарктики.

"Частину біологічних досліджень виконують безпосередньо на "Вернадському", частину — в океані на борту "Ноосфери", а інші — в добре обладнаних лабораторіях на "великій землі". Зразки із Антарктики привозили до Києва та розподіляли по різних установах НАНУ та університетах, а також передавали для аналізу за кордон. Проте обсяг робіт біологів НАНЦ став настільки значним, що назріло питання про створення власної сучасної лабораторії, повністю "заточеної" під потреби полярної біології", - йдеться у повідомленні на Facebook сторінці НАНЦ.

Очолила лабораторію Марія Павловська, чиєю спеціалізацією, зокрема, є морська мікробіологія та аналіз ДНК з довкілля (eDNA).

Нині за допомогою сучасних приладів лабораторія вже забезпечує повний цикл молекулярно-генетичних досліджень. Серед пріоритетів — біопроспектинг, тобто пошук у рослинах та мікроорганізмах Антарктики речовин, потенційно корисних для медицини, харчової промисловості тощо, як-от нових антибіотиків чи антиоксидантів.

Основним партнером НАНЦ у КАІ стала кафедра біотехнологій.