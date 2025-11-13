Інтерфакс-Україна
17:58 13.11.2025

"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

АТ "Укрзалізниця" спільно з Державним університетом "Київський авіаційний інститут" (КАІ) підписали меморандум про запуск освітньої програми для залізничників, повідомив голова наглядової ради КАІ, засновник ГО "Контора Пі" Петро Чернишов.

"Усе починається з магістерської програми з транспортної логістики та управління перевізними процесами. Якщо коротко – КАІ буде готувати нове покоління людей, які розуміють, як має рухатися не лише потяг, а й уся залізнична логістика країни", - написав Чернишов у Facebook в четвер.

За його словами, співпраця між "Укрзалізницею" та КАІ відкриває новий напрям у розвитку залізничної освіти на стику логістики, інженерії та аналітики даних. Запуск програми відбувся разом з головою правління УЗ Олександром Перцовським.

У дописі голова наглядової ради процитував президентку КАІ Ксенію Семенову, яка відзначила, що транспортний факультет охоплює не лише авіацію, а й ланцюги постачання, моделювання та VR-симуляції. Вона також наголосила, що навчання студентів проводиться офлайн і у лабораторіях.

