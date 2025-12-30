Інтерфакс-Україна
14:36 30.12.2025

"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

АТ "Укрзалізниця" в січні 2026 року підніме ціни на більшість типів рухомого складу, незмінною залишиться тільки вартість перевезення зерновозами та контрейлерними платформами, яка відповідатиме грудневим ставкам у 1250 грн/доба і 203 грн/доба (без ПДВ) відповідно.

Згідно з оприлюдненими на сайті підприємства тарифами, у січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року подорожчають цистерни для перевезення харчових продуктів – з 738 грн/доба до 938 грн/ доба (без ПДВ), мінераловозів – з 203 грн/доба до 450 грн/доба (без ПДВ), піввагонів — із 1350 грн/доба до 1450 грн/доба (без ПДВ).

Обкотишовози і цементовози подорожчають на 100 грн/доба, до 703 грн/доба і 1300 грн/доба (без ПДВ) відповідно.

Вартість фітингових платформ також зміниться: 40-футові подорожчають із 750 грн/доба до 900 грн/доба (без ПДВ), 60-футових — з 850 до 900 грн/доба, а 80-футових — з 1250 до 1450 грн/доба (без ПДВ).

Вартість цистерн для перевезення зрідженого газу у січні підвищиться на 400 грн до 603 грн/доба (без ПДВ).

Тільки плафторми-лісовози подешевшають на 200 грн, до 1360 грн/доба (без ПДВ).

