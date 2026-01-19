Інтерфакс-Україна
18:52 19.01.2026

Понад 30 "Вагонів незламності" вже вирушають у регіони України

Понад 30 "Вагонів незламності" вже вирушають у регіони України
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Понад 30 "Вагонів незламності" вже вирушають у регіони України, з них 14 мобільних пунктів – до прифронтових областей, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Пункти Незламності "Укрзалізниці" – це повністю автономні вагони з опаленням і живленням, облаштовані спільно із партнерами All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork. На сьогодні таких вагонів незламності вже 100", – написав міністр в телеграм-каналі.

Він розповів, що у кожному з вагонів є все необхідне для людей: повноцінне опалення за будь-якої погоди, зарядні станції від генератора та портативних джерел, холодильник і мікрохвильовка, стабільний зв’язок через Starlink, дитяче купе з іграми, книжками та мультфільмами та окремі pet-friendly купе.

14 вагонів прямують до прифронтових регіонів: Харківської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської областей. У Запоріжжі, Дніпрі та Павлограді вони стануть додатковою точкою підтримки на випадок тривалих відключень електроенергії.

"Вагони незламності" також будуть розгорнуті на станціях Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, Рівненської, Полтавської областей – у громадах, де немає стаціонарних пунктів незламності та автономного теплопостачання.

На Київщині вагони працюватимуть у Бородянці, Ірпені та Бучі.

"Після масованої атаки на початку січня "Вагони незламності" вже працювали у Броварах, Борисполі, Василькові та Фастові. Лише за тиждень тривалих знеструмлень ними скористалися понад 4 тисячі людей. Географію розміщення визначали разом з ОВА. Вагони стоятимуть безпосередньо на станціях і вокзалах - там, куди людям найпростіше дістатися. Ці вагони створені на базі неробочого парку, вони не задіяні у пасажирських перевезеннях. Їхня головна перевага – мобільність. Ми можемо швидко підсилити саме ті точки, де людям зараз найскладніше", – резюмував Кулеба.

Теги: #вагон_незламності

