Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

Фото: скриншот відео

Президент Еммануель Макрон не планує приймати запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до запропонованої Ради миру, за словами особи, близької до французького лідера, повідомляє Bloomberg.

"Адміністрація Трампа просить країни, які хочуть отримати постійне місце в організації, внести щонайменше $1 млрд. Згідно з проектом статуту запропонованої групи, який побачив Bloomberg, Трамп буде її першим головою і матиме повноваження приймати рішення щодо членства.", - йдеться у повідомленні.

Критики стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує.

Макрон вважає, що хартія виходить за межі Гази, і це викликає серйозну стурбованість, особливо щодо дотримання принципів та інституційної структури Організації Об'єднаних Націй, які Франція вважає непорушними.

Трамп запросив низку світових лідерів, зокрема Хав'єра Мілея з Аргентини та Марка Карні з Канади, до складу Ради миру для Гази, яка буде сформована в рамках його нової Ради миру.