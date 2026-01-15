Макрон: Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії

Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, заявив французький лідер Еммануель Макрон.

"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична витривалість", - написав він у соцмережі Х.

Макрон наголосив, що перші французькі військові підрозділи вже в дорозі. Інші підуть за ними, додав він.

Як повідомлялося, влади Гренландії та Данії оголосили, що данські збройні сили розширять свою присутність на острові і продовжать проводити навчання з союзниками протягом 2026 року.

Також в середу повідомлялося, що військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2011578747791819017