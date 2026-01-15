Інтерфакс-Україна
Події
01:51 15.01.2026

Макрон: Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії

1 хв читати

Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, заявив французький лідер Еммануель Макрон.

"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична витривалість", - написав він у соцмережі Х.

Макрон наголосив, що перші французькі військові підрозділи вже в дорозі. Інші підуть за ними, додав він.

Як повідомлялося, влади Гренландії та Данії оголосили, що данські збройні сили розширять свою присутність на острові і продовжать проводити навчання з союзниками протягом 2026 року.

Також в середу повідомлялося, що військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2011578747791819017

Теги: #навчання #гренландія #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 14.01.2026
Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

20:47 14.01.2026
Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

18:56 14.01.2026
Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

15:31 14.01.2026
Франція відкриє консульство в Гренландії

Франція відкриє консульство в Гренландії

15:18 14.01.2026
Держсекретарю США доручили розробити пропозицію про купівлю Гренландії - ЗМІ

Держсекретарю США доручили розробити пропозицію про купівлю Гренландії - ЗМІ

17:55 13.01.2026
Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

14:51 13.01.2026
Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

22:55 12.01.2026
Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

08:09 12.01.2026
Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

05:32 12.01.2026
Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

ОСТАННЄ

Армія РФ просунулась поблизу трьох сіл у двох областях - DeepState

Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися - Трамп

Кличко відкинув претензії Зеленського щодо енергокризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА