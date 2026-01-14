Інтерфакс-Україна
Події
15:31 14.01.2026

Франція відкриє консульство в Гренландії

1 хв читати
Франція відкриє консульство в Гренландії
Фото: Getty Images

Французьке консульство в Гренландії, самокерованій території Данії, відкриється 6 лютого, оголосив у середу глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

"Консульство відкриється 6 лютого", - сказав Барро в ефірі французької радіостанції РТЛ.

Він назвав такий крок "політичним сигналом, що свідчить про прагнення посилити присутність у Гренландії".

Глава МЗС Франції наполягає на необхідності підтримувати Данію і вважає, що американський "шантаж має припинитися".

Раніше в січні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримає контроль над Гренландією у той чи інший спосіб. "Якщо вдасться зробити це по-доброму, то чудово. А якщо ні, то, значить, ми зробимо це у більш жорсткий спосіб", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Теги: #консульство #гренландія #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 14.01.2026
Держсекретарю США доручили розробити пропозицію про купівлю Гренландії - ЗМІ

Держсекретарю США доручили розробити пропозицію про купівлю Гренландії - ЗМІ

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

17:55 13.01.2026
Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

14:51 13.01.2026
Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

22:55 12.01.2026
Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

08:09 12.01.2026
Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

05:32 12.01.2026
Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

19:17 11.01.2026
Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

23:41 10.01.2026
Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

20:33 10.01.2026
Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

ВАЖЛИВЕ

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

ОСТАННЄ

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

У пункті пропуску "Ужгород" відкрили пішохідну смугу руху для оформлення

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Держкіно 103 рази клопотало перед ДПСУ і Мінкультури про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р

Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

Київ працює над внесенням прибуткового будинку Якова Кияка до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Керівника фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку підозрюють у привласненні майже 10 млн грн - ДБР

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА