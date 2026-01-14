Франція відкриє консульство в Гренландії

Фото: Getty Images

Французьке консульство в Гренландії, самокерованій території Данії, відкриється 6 лютого, оголосив у середу глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

"Консульство відкриється 6 лютого", - сказав Барро в ефірі французької радіостанції РТЛ.

Він назвав такий крок "політичним сигналом, що свідчить про прагнення посилити присутність у Гренландії".

Глава МЗС Франції наполягає на необхідності підтримувати Данію і вважає, що американський "шантаж має припинитися".

Раніше в січні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримає контроль над Гренландією у той чи інший спосіб. "Якщо вдасться зробити це по-доброму, то чудово. А якщо ні, то, значить, ми зробимо це у більш жорсткий спосіб", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.