Інтерфакс-Україна
Події
19:17 11.01.2026

Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

2 хв читати
Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

Німеччина запропонує створити спільну місію НАТО для моніторингу та захисту безпекових інтересів у арктичному регіоні на тлі напруженості у відносинах із США через їхні погрози анексувати Гренландію, повідомляє Bloomberg опираючись на інформацію двох осіб, обізнаних із планами уряду.

За їхніми словами, місія НАТО "Baltic Sentry" — започаткована рік тому для захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі — може стати зразком для нової місії "Arctic Sentry", яка охоплюватиме Гренландію.

"Питання майбутнього Гренландії є виключно справою Данії та Гренландії. Територіальний суверенітет і цілісність мають поважатися. Ці принципи міжнародного права стосуються всіх — у тому числі Сполучених Штатів. Ми працюємо разом як союзники по НАТО для посилення безпеки в Арктиці, а не один проти одного", — заявив глава Мінфіну Німеччини Ларс Клінгбайль.

До Вашингтона цього тижня також прибуде міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який зустрінеться зі своїм американським колегою Марко Рубіо після візиту до Ісландії.

"Там, де існують різні погляди, ми хочемо працювати над цими розбіжностями в діалозі, щоб належним чином виконувати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку", — зазначив Вадефуль перед від’їздом, додавши, що Північна Атлантика є "стратегічно важливою для нашої спільної безпеки".

Він наголосив на необхідності обговорити в рамках НАТО виконання цієї відповідальності з огляду на старі й нові суперництва в регіоні з боку Росії та Китаю — разом.

 

Теги: #захист #німеччина #гренландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:41 10.01.2026
Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

20:33 10.01.2026
Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

03:21 10.01.2026
Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

04:29 09.01.2026
США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

10:36 08.01.2026
ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

20:02 07.01.2026
Білий дім: Щодо Гренландії, першим варіантом Трампа "завжди є дипломатія"

Білий дім: Щодо Гренландії, першим варіантом Трампа "завжди є дипломатія"

23:03 06.01.2026
Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

23:02 06.01.2026
Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

22:34 06.01.2026
Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

22:03 06.01.2026
У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

ВАЖЛИВЕ

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ОСТАННЄ

У понеділок "Укренерго" застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Міська влада просить харків'ян обмежити пересування транспортом через негоду

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

В Києві цілодобово продовжуються відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах – Кличко

Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

На Буковині порушник травмував прикордонника під час спроби прориву кордону

УЧХ допомагав деблокувати авто зі снігових пасток на Житомирщині

Голова освітнього комітету допускає позбавлення права на відстрочку чоловіків віком 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти

У Рамзана Кадирова відмовили нирки, у Кремлі обговорюють кандидатів на нового ватажка Чечні – джерело в ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА