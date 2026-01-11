Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

Німеччина запропонує створити спільну місію НАТО для моніторингу та захисту безпекових інтересів у арктичному регіоні на тлі напруженості у відносинах із США через їхні погрози анексувати Гренландію, повідомляє Bloomberg опираючись на інформацію двох осіб, обізнаних із планами уряду.

За їхніми словами, місія НАТО "Baltic Sentry" — започаткована рік тому для захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі — може стати зразком для нової місії "Arctic Sentry", яка охоплюватиме Гренландію.

"Питання майбутнього Гренландії є виключно справою Данії та Гренландії. Територіальний суверенітет і цілісність мають поважатися. Ці принципи міжнародного права стосуються всіх — у тому числі Сполучених Штатів. Ми працюємо разом як союзники по НАТО для посилення безпеки в Арктиці, а не один проти одного", — заявив глава Мінфіну Німеччини Ларс Клінгбайль.

До Вашингтона цього тижня також прибуде міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який зустрінеться зі своїм американським колегою Марко Рубіо після візиту до Ісландії.

"Там, де існують різні погляди, ми хочемо працювати над цими розбіжностями в діалозі, щоб належним чином виконувати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку", — зазначив Вадефуль перед від’їздом, додавши, що Північна Атлантика є "стратегічно важливою для нашої спільної безпеки".

Він наголосив на необхідності обговорити в рамках НАТО виконання цієї відповідальності з огляду на старі й нові суперництва в регіоні з боку Росії та Китаю — разом.