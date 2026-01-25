Лідерка німецької ультраправої партії AfD виступила проти постачання зброї Україні

Лідерка німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель під час політичного конгресу у Мюльхаймі різко розкритикувала постачання Німеччиною зброї Україні та заявила, що Берлін має повернути інвестиції, а також компенсувати збитки за пошкодження газопроводу "Північний потік".

"Ми інвестували в Україну понад 70 мільярдів євро, і ми поставили їм зброю. Як ми можемо так чинити? Як може німецький федеральний уряд дозволити собі таке?", – заявила Вайдель, критикуючи можливість участі німецьких солдатів і танків у конфлікті з Росією.

"Як можна так забути історію, в тому числі дозволити німецьким танкам рушити проти Росії?", - сказала вона.

Вона також пригрозила вимагати повернення фінансової допомоги та компенсацію за пошкодження газопроводу "Північний потік": "І ще одне: ми вимагатимемо повернути ці мільярди – плюс ремонт "Північного потоку"", – зазначила Вайдель.

Джерело: https://x.com/alice_weidel/status/2014613220078633100?s=46