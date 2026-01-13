Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів - ЗМІ

Іран за останні кілька років продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів, щоб допомогти Володимиру Путіну в його війні проти України, повідомляє Bloomberg.

За даними чиновника, який говорив на умовах анонімності, контракти Ірану з Росією від жовтня 2021 року, ще до повномасштабної війни в Україні, становлять приблизно 2,7 млрд доларів.

До переліку закупівель увійшли сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, близько 500 інших балістичних ракет малої дальності і приблизно 200 зенітних ракет, що входять до складу систем протиповітряної оборони.

Також Bloomberg пише, що Іран поставив РФ мільйони патронів і снарядів, однак ця оцінка не відображає всього обсягу закупівель Москви в Тегерана, оскільки очікується поставка додаткової техніки.

Крім того, Іран поставив РФ дрони-камікадзе "Шахед-136" і поділився технологіями, які дали змогу РФ виробляти їх усередині країни під назвою "Герань-2" у рамках контракту на 1,75 млрд доларів, який було підписано на початку 2023 року.

Згідно з оцінкою, загалом Росія з кінця 2021 року витратила на іранську військову техніку понад 4 млрд доларів.

Bloomberg також зазначає, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Москва і Тегеран зблизилися. Війна призвела до масштабних санкцій проти Росії та найсерйознішого протистояння Кремля із Заходом з часів холодної війни, а поставки Іраном зброї РФ ще більше зміцнили партнерство між країнами.

Крім того, Іран, уряд якого придушує триваючі протести, починаючи з 2010-х голів прагнув поглибити свої зв'язки з Росією, побоюючись здатністю Заходу ізолювати країну через її ядерну програму.

При цьому, хоч Іран і підписав угоду про стратегічне партнерство з РФ у січні 2025 року, однак вона не містить пакту про взаємну оборону, і Москва не запропонувала жодної відчутної допомоги Тегерану під час ізраїльських та американських ударів по Ірану минулого року.

Водночас РФ будує торговельний маршрут із Тегераном, що з'єднує його з Індією, щоб спробувати послабити вплив санкцій. Крім того, офіційні особи обговорювали розширення фінансового та банківського співпраці.