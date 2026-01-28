Китай допомагає Росії виробляти нову гіперзвукову зброю – ЗМІ

Пекін допомагає Москві нарощувати виробництво гіперзвукових ракет, що становлять загрозу для Європи, повідомляє у середу The Telegraph.

Як пише газета, для створення боєголовок, які можуть бути встановлені на ракетах, здатних вразити Європу менш ніж за 20 хвилин, використовуються спеціалізовані виробничі машини та інструменти, що надходять із Китаю.

"Ці інструменти є частиною технологій та сучасного обладнання на суму $10,3 млрд, які, за даними The Telegraph, Китай надіслав до Росії, щоб допомогти Москві створити військове обладнання та розширити виробництво зброї. Збільшення виробництва частково пов’язане з використанням одного конкретного верстата з ЧПУ (числовим програмним управлінням) – карусельного токарного верстата китайського виробництва, який обточує та ріже метал", -йдеться у статті.

За повідомленням, цей токарний верстат був виявлений українською оборонною розвідкою на державному заводі у Воткинську, провідному підприємстві з виробництва ракет у Росії, яке підпадає під санкції Великобританії, США, ЄС та Японії. Саме там виробляють ракети "Орешник", балістичні ракети "Іскандер-М" та міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М".

Аналіз показує, що Китай надіслав Москві на мільярди доларів інших компонентів, необхідних для складання високоточної зброї та літаків. Це компоненти, які Росія не може виготовити самостійно або не може виробляти в необхідних обсягах. Усі вони входять до списку 50 найпоширеніших товарів високого пріоритету, які 39 країн, включаючи Велику Британію та США, домовилися заборонити експортувати до Москви. Однак Китай ніколи не приєднувався до західних санкцій проти Росії.

За даними Import Genius, американського агрегатора торгових даних, який брав участь у цьому розслідуванні, Китай поставив мікросхем і платі пам’яті на суму щонайменше $4,9 млрд, які використовуються в високоточних керованих боєприпасах і винищувачах Сухой. Інші ключові позиції включають різні види кулькових підшипників на $ 130 млн, які несуть навантаження, зменшують тертя і забезпечують рух, що робить їх життєво важливими для будівництва літаків та інших транспортних засобів.

Китай також надіслав п’єзоелектричні кристали на суму щонайменше $97 млн, які використовуються в радіолокаційних системах та системах радіоелектронної боротьби, а також оптичні приціли на суму $42 млн, які можна встановлювати на зброю.

За перші три роки російського вторгнення в Україну Китай надіслав до Москви верстатів на суму щонайменше $3,1 млрд.