08:56 12.01.2026

США закликають G7 та партнерів зменшити залежність від критичних мінералів із Китаю - ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликатиме країни Великої сімки (G7) та інших партнерів активізувати зусилля зі зменшення залежності від критичних мінералів із Китаю, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника США.

"Терміновість – тема дня. Це дуже масштабне завдання. Є багато різних аспектів, багато країн залучено, і нам справді потрібно рухатися швидше", – зазначив представник США.

За даними посадовця, США активно просувають збільшення внутрішнього виробництва та диверсифікацію постачань через угоди з Австралією, Україною та іншими партнерами. У жовтні минулого року Вашингтон підписав угоду з Австралією на $8,5 млрд для створення проектного портфеля з рідкоземельних елементів та літію.

Представник додав, що певний прогрес уже є, проте "проблема не вирішена". Водночас, за словами посадовця, конкретних спільних дій на майбутній зустрічі очікувати не варто.

За повідомленням Австралії, до обговорення проблеми проявили інтерес також Європа, Японія, Південна Корея та Сінгапур.

Зустріч у понеділок відбудеться через кілька днів після повідомлень про обмеження Китаєм експорту рідкоземельних елементів і потужних магнітів до японських компаній, а також заборону експорту предметів подвійного призначення для японських військових. Американські посадовці наголосили, що зустріч була запланована задовго до цих дій.

 

