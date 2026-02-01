Інтерфакс-Україна
Події
12:36 01.02.2026

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив про дати наступних тристоронніх зустрічей переговорних команд щодо досягнення миру в Україні - 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

"Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

Президент зазначив, що "Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає".

Теги: #переговори #абу_дабі #зеленський

