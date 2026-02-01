Інтерфакс-Україна
Події
13:22 01.02.2026

Три жінки отримали травми через атаку БпЛА на пологовий у Запоріжжі — ДСНС

1 хв читати

Три жінки зазнали поранень через ворожу атаку безпілотниками по пологовому будинку у Запоріжжі, пошуково-рятувальні роботи завершені, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вдень російські ударні БпЛА атакували пологовий будинок у Запоріжжі: 3 жінки отримали травми", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у неділю.

Повідомляється, що через атаку зайнялося на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершені.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Теги: #запоріжжя #атака_рф #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 01.02.2026
Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

12:09 01.02.2026
РФ вдарила по пологовому будинку Запоріжжя, попередньо, вже двоє постраждалих

РФ вдарила по пологовому будинку Запоріжжя, попередньо, вже двоє постраждалих

11:55 01.02.2026
Росіяни масовано вдарили по Сумщині - ДСНС

Росіяни масовано вдарили по Сумщині - ДСНС

07:43 01.02.2026
Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

18:57 31.01.2026
Чоловіка поранено через авіаудар по Запорізькій області – ОВА

Чоловіка поранено через авіаудар по Запорізькій області – ОВА

16:26 30.01.2026
Запоріжжя у січні через обстріли зазнало три регіональні блекаути та 90 пошкоджень електромереж

Запоріжжя у січні через обстріли зазнало три регіональні блекаути та 90 пошкоджень електромереж

23:36 29.01.2026
Попередньо одного цивільного травмовано внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі - ОВА

Попередньо одного цивільного травмовано внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі - ОВА

22:36 29.01.2026
Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Запоріжжі – ОВА

Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Запоріжжі – ОВА

14:54 28.01.2026
УЧХ допомагав постраждалим від нічних повітряних атак РФ в Київській та Запорізькій областях

УЧХ допомагав постраждалим від нічних повітряних атак РФ в Київській та Запорізькій областях

17:33 27.01.2026
Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

Укрзалізниця повідомила про ситуацію із залізничним сполученням в небезпечних районах

ОСТАННЄ

Рішення Верховного Суду "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища" – ДУ "НВМК"

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ремонтної бази, пунктів управління БпЛА та інших військових об’єктів ворога

Гетманцев выступает за увольнение директора ГУ "НВМК" Пронюткина

Гетманцев виступає за звільнення директора ДУ "НВМК" Пронюткіна

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

1-й корпус НГУ "Азов" заявив про незгоду із судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для НВМК

У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

В Одеській області повернули світло 300 тис. родин, без світла ще 33,1 тис. – ДТЕК

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА