Три жінки отримали травми через атаку БпЛА на пологовий у Запоріжжі — ДСНС

Три жінки зазнали поранень через ворожу атаку безпілотниками по пологовому будинку у Запоріжжі, пошуково-рятувальні роботи завершені, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вдень російські ударні БпЛА атакували пологовий будинок у Запоріжжі: 3 жінки отримали травми", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у неділю.

Повідомляється, що через атаку зайнялося на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершені.

На місці події працюють усі екстрені служби.