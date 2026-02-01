Інтерфакс-Україна
Події
11:23 01.02.2026

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

1 хв читати
Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив про вирішення проблеми несанкціонованого використання Starlink на російських ударних БпЛА на запит міністра оборони України Михайла Федорова.

"Схоже, що заходи, яких ми вжили для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат", - написав він у соціальній мережі Х у неділю. Цей допис перепостив Федоров.

"Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів", - додав Маск.

Як повідомлялося, раніше Федоров подякував Маску та президенту "SpaceX" Гвен Шотвелл "за швидку реакцію та невідкладний початок роботи над вирішенням проблеми". А також за надання Україні "Старлінків" на початку повномасштабного російського вторгнення, що "було критично важливим для стійкості" України.

25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михала Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".

Теги: #федоров #маск #starlink

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 30.01.2026
Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

15:29 29.01.2026
Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

15:01 29.01.2026
Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

10:56 29.01.2026
Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

17:37 27.01.2026
Питання протидії Starlink на російських БПЛА вже в роботі – радники міністра оборони

Питання протидії Starlink на російських БПЛА вже в роботі – радники міністра оборони

10:49 27.01.2026
Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

03:51 21.01.2026
Ryanair оголосила акцію з розпродажу "місць для ідіотів", згадавши Маска як потенційного клієнта

Ryanair оголосила акцію з розпродажу "місць для ідіотів", згадавши Маска як потенційного клієнта

15:38 06.12.2025
Заступник Рубіо різко розкритикував країни ЄС після зустрічі у НАТО, а Маск закликав розпустити Євросоюз

Заступник Рубіо різко розкритикував країни ЄС після зустрічі у НАТО, а Маск закликав розпустити Євросоюз

19:38 05.12.2025
ЄС оштрафував на $140 млн соцмережу Х Маска

ЄС оштрафував на $140 млн соцмережу Х Маска

14:58 13.08.2025
Глава OpenAI Альтман стане співзасновником конкурента Neuralink Ілона Маска - ЗМІ

Глава OpenAI Альтман стане співзасновником конкурента Neuralink Ілона Маска - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Укрзалізниця повідомила про ситуацію із залізничним сполученням в небезпечних районах

Росія випустила по Україні за січень понад 6000 БпЛА, близько 5500 КАБ та 158 ракет - Зеленський

Захисники України в ніч на 1 лютого знищили або подавили 76 з 90 засобів повітряного нападу росіян

Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

ОСТАННЄ

Укрзалізниця повідомила про ситуацію із залізничним сполученням в небезпечних районах

Росія випустила по Україні за січень понад 6000 БпЛА, близько 5500 КАБ та 158 ракет - Зеленський

Понад 1500 будинків у Києві підключили до теплопостачання впродовж ночі – Кличко

Захисники України в ніч на 1 лютого знищили або подавили 76 з 90 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили за добу 591 ворожу ціль

Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА