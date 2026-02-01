Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив про вирішення проблеми несанкціонованого використання Starlink на російських ударних БпЛА на запит міністра оборони України Михайла Федорова.

"Схоже, що заходи, яких ми вжили для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат", - написав він у соціальній мережі Х у неділю. Цей допис перепостив Федоров.

"Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів", - додав Маск.

Як повідомлялося, раніше Федоров подякував Маску та президенту "SpaceX" Гвен Шотвелл "за швидку реакцію та невідкладний початок роботи над вирішенням проблеми". А також за надання Україні "Старлінків" на початку повномасштабного російського вторгнення, що "було критично важливим для стійкості" України.

25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михала Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".