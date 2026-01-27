Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

Міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив оснащення росіянами дронів супутниковими системами Starlink та наголосив на необхідності швидкої реакції на цю проблему.

"Сьогодні росіяни запустили дрони зі Starlink. Нам потрібно реагувати дуже швидко на це. І швидкість нашої реакції, прогнозування наступних випадків і реакція на потенційні випадки мають привести до того, щоб ми не допускали проблеми для наших людей, для наших військових", - сказав він під час заходу "Армія дронів — 2025" у понеділок ввечері.

За словами Федорова, працюючи над "математикою війни", необхідно "брати швидкі рішення і доводити їх до конкретного результату".

Раніше у понеділок радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські ударні дрони БМ-35 зі Starlink вже можуть діставатися до Дніпра. За його словами, на відміну від БпЛА типу "Молнія", цей тип дрона "паливний" і може літати до 500 км.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 14 січня 2026 року, російські війська нещодавно почали оснащувати свої безпілотники "Молнія-2" супутниковими системами Starlink, що значно підвищило їхню ефективність на полі бою.