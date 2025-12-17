Інтерфакс-Україна
Телеком
21:04 17.12.2025

У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося понад 2 млн абонентів – CEO "Київстар"

2 хв читати
Кількість абонентів найбільшого українського мобільного оператора "Київстар", які за майже місяць використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) зареєструвалися у відповідній мережі, перевищила 2 млн, повідомив CEO "Київстар" Олександр Комаров.

"Перші тижні тестування технології Starlink Direct to Cell показали: в Україні прямий супутниковий зв'язок найчастіше використовують там, де він може рятувати життя… Найактивніший обмін SMS фіксуємо на підконтрольній території сходу та півдня України", – написав він у соцмережі Facebook.

Як уточнив Комаров, з прифронтових регіонів на південному сході та сході отримано та відправлено більше 100 тис. повідомлень з підключенням до D2С, а загалом за цей час користувачам вдалося надіслати та отримати понад 540 тис. SMS за підключення до сигналу "Kyivstar | SpaceX".

Компанія також повідомила, що тепер ця технологія доступна і користувачам iPhone 13 і новіших моделей з iOS 26.2 та наступними оновленнями, тоді як спершу вона працювала для користувачів смартфонів на Android.

"Це означає, що кількість потенційних користувачів технології Starlink Direct to Cell зростає до понад 15,5 млн", – зазначив Комаров.

Як повідомлялось, тестування технології супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell, за допомогою якої можна обмінюватися смс-повідомленнями за відсутності мобільного зв’язку, але за прямої видимості неба, у листопаді стало доступним для всіх абонентів "Київстар" в Україні, які мали відповідні смартфони з підтримкою 4G (LTE). Система працює через мережу із групи супутників Starlink Direct to Cell чисельністю близько 600 штук.

Зазначалось, що у 2026 році планується впровадити голосові дзвінки та мобільний інтернет у Starlink Direct to Cell.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше ніж рік тому, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу був 100% його власником.

 

 

Теги: #starlink #київстар #результати

