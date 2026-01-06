Застосунок Резерв+ сповіщатиме про ключові події та запити користувача – Міноборони

Фото: Міноборони України

Застосунок Резерв+ розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Функція добровільна – користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.

⁠У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.

⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Крім того, наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із війьковим обліком: подання та зняття з розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення Резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК.

Планується, що протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.