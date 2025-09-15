"Укрпошта" запустила бета-версію застосунку з детальним трекінгом посилок

Національний оператор зв’язку АТ "Укрпошта" запустив бета-версію мобільного застосунку, в якому доступний детальний трекінг посилок, автоматичне відображення відправлень та список створених відправлень, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми запланували запуск застосунку у три етапи — як це роблять більшість компаній світу. Відсьогодні доступна бета-версія з найочікуванішими функціями. Це власна розробка "Укрпошти", без залучення сторонніх компаній", - написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, у застосунку доступні також push-сповіщення, надходження посилок, зміна статусу доставки, нагадування про отримання, нові акції та промокоди. Також є опція за ціною і термінами доставки.

Крім того, у застосунку доступна функція універсального пошуку відправлень та інтерактивна мапа відділень.

Зазначається, що доступна онлайн-оплата, проте у бета-версії поки що лише на етапі створення відправлення.

Смілянський уточнив, що на другому етапі з’являться керування посилкою, а саме переадресація, зміна отримувача, що буде безкоштовно до прибуття у відділення.

"Оплата посилки, яка прямує до вас. Після цього "Укрпошта" скасує всі паперові заяви у відділеннях. Усе буде онлайн — або через кол-центр", – додав гендиректор.

За його словами, на третьому етапі відбудеться приймання платежів та замовлення товарів, марок, ліків та іншого.