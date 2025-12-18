Інтерфакс-Україна
Події
11:24 18.12.2025

Глава МВС: Застосунок 112 вже доступний для завантаження

Українці можуть завантажити застосунок 112 - сервіс екстреної допомоги, який працює навіть без мобільного зв’язку, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Застосунок 112 вже доступний для завантаження", - зазначив міністр в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв’язку.

"У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток - і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу", - пояснив глава МВС.

Клименко звернув увагу на те, що перед початком користування обов’язково необхідно авторизуватися.

Міністр додав, що застосунок 112 може бути особливо корисним у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу, у районах зі слабким або нестабільним покриттям, під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

"Ми будемо розширювати функціональність "112". Серед наступних кроків - опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів", - додав Клименко.

Глава МВС зазначив, що 112 дає можливість отримати допомогу за будь-яких умов, навіть коли інші канали зв’язку недоступні, усі персональні дані сервісу захищені.

"Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів", - уточнив він.

Завантажити застосунок 112 Ukraine можна на операційній системі iOS (https://apps.apple.com/ua/app/112-ukraine/id6753893838?l=uk) та операційній системі Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.mvs.service112)

 

Теги: #112 #застосунок

