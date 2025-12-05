"Нафтогаз" запустив мобільний застосунок "Куб" для розрахунків за газ та інших дій

НАК "Нафтогаз України" запустив мобільний застосунок "Куб" для передачі показів лічильника та розрахунків за спожитий ресурс, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Нафтогаз" стає сучаснішим та зручнішим для споживачів. Передавати покази та сплачувати рахунки за газ тепер простіше. "Нафтогаз" запустив мобільний застосунок "Куб", у якому зібрано все необхідне: можна швидко оплатити і сам газ, і його доставку – без зайвих кроків і втрати часу", – написав Корецький у Facebook у п’ятницю ввечері.

Він зазначив, що в застосунку також доступні керування кількома особовими рахунками, перегляд власного споживання та інша корисна інформація.

Як уточнила компанія на сайті, у застосунку можна також відстежувати споживання газу через дашборд та планувати витрати, отримувати додаткову інформацію щодо енергоощадності та своєчасні нагадування щодо показів і оплат.

Застосунок доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Зараз застосунок працює у режимі вдосконалення, тому в компанії закликають надавати свої відгуки та ідеї для його покращення.