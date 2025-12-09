Інтерфакс-Україна
ПриватБанк надав "Нафтогазу" черговий кредит на 5 млрд грн для імпорту газу

ПриватБанк надав "Нафтогазу" черговий кредит на 5 млрд грн для імпорту газу
ПриватБанк надав Групі "Нафтогаз" новий кредит у розмірі 5 млрд грн для закупівлі імпортного газу з метою забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, повідомляється на сайті банка у вівторок.

"Підтримка енергетичного сектору — один із пріоритетів банку і частина нашої соціальної відповідальності… Ми й надалі виконуємо роль надійної фінансової опори країни", – наводяться в релізі банку слова члена його правління з питань корпоративного та МСБ Євгена Заіграєва.

У "Нафтогазі" пояснили, що додаткове фінансування необхідне через втрату частини українського газовидобутку внаслідок російських атак. За оцінками компанії, для проходження зими потрібно імпортувати 4,4 млрд куб. м газу на суму близько EUR1,9 млрд.

"Ці кошти допомагають нам вчасно закуповувати імпортний газ і зміцнювати енергетичну стійкість країни", – прокоментував голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, у липні цього року ПриватБанк уже надав "Нафтогазу" кредит у 4,7 млрд грн для формування запасів у підземних сховищах газу.

Крім того, за цей рік "Нафтогаз" залучив від інших державних українських банків 10,15 млрд грн фінансування: 3 млрд грн від Ощадбанку, 2,45 млрд грн від Укрексімбанку та 4,7 млрд грн від Укргазбанку.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 жовтня 2025 року досягли 833,39 млрд грн.

