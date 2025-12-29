Інтерфакс-Україна
Економіка
13:58 29.12.2025

НБУ затвердив СЕО NovaPay Сироватка, який раніше працював в Універсал Банку та OLX

Національний банк України (НБУ) погодив кандидатуру Ігоря Сироватка на посаду генерального директора міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТМ NovaPay) із групи Nova, йдеться у пресрелізі компанії у понеділок.

"Для мене це був непростий виклик, особливо паралельно з процесом входу в роль та управлінням великою компанією – потрібно було швидко відновити свої знання в нормативній базі, яка регулює роботу фінансових установ, корпоративного управління, всього законодавства, яке регулює роботу нашої індустрії", – зауважив у релізі Сироватко.

Раніше він працював в Універсал Банку та керував департаментом клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії. NovaPay повідомила про рішення призначити його генеральним директором у вересні цього року.

До Сироватка генеральним директором міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (NovaPay) був Андрій Кривошапко, який очолив компанію у 2016 році.

NovaPay – заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс. Входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Він першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок.

Згідно зі статистикою НБУ, NovaPay є лідером серед усіх систем переказу коштів, створених небанківськими установами. За даними компанії, вона обробляє близько 2,5 млн транзакцій на день для 750 тис. користувачів.

Теги: #сироватко_ігор #нбу #novapay

