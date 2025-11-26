NovaPay планує повністю відмовитися від спілкування у месенджерах та перейти на підтримку в застосунку

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ NovaPay) із групи Nova впроваджує у власному застосунку захищений live-чат та планує у перспективі повністю перейти на підтримку у застосунку та відмовитись від спілкування у месенджерах.

"Кількість фішингових атак через фальшиві чати підтримки зростає щороку. Шахраї створюють акаунти, схожі на офіційні, і виманюють у людей дані карток, паролі, коди з SMS. Live-чат у застосунку NovaPay повністю усуває цей ризик", - наголосила директорка департаменту з розвитку бізнесу NovaPay Яна Левада.

Як повідомили в компанії агентству "Інтерфакс-Україна", захищеним live-чатом у застосунку вже користуються 28% фізичних осіб і 21% бізнес-клієнтів.

У NovaPay зазначили, що в застосунку працюють власні антифрод-політики та сценарії моніторингу, які здатні автоматично виявляти нетипову або потенційно ризикову активність.

В компанії уточнили, що спілкування зі службою підтримки у чаті в застосунку передбачено в режимі реального часу із можливістю надсилати файли, зокрема скріншоти та документи для швидшого вирішення питання, отримувати файли від служби підтримки (інструкції, довідки).

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, в компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в Україні.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. На 1 жовтня цього року, за даними Нацбанку, активними були 169,6 тис. карток NovaPay з 869,8 тис. випущених порівняно із 147,5 тис. з 526,5 тис. на початок року.