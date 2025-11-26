Інтерфакс-Україна
Телеком
16:20 26.11.2025

NovaPay планує повністю відмовитися від спілкування у месенджерах та перейти на підтримку в застосунку

2 хв читати
NovaPay планує повністю відмовитися від спілкування у месенджерах та перейти на підтримку в застосунку

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ NovaPay) із групи Nova впроваджує у власному застосунку захищений live-чат та планує у перспективі повністю перейти на підтримку у застосунку та відмовитись від спілкування у месенджерах.

"Кількість фішингових атак через фальшиві чати підтримки зростає щороку. Шахраї створюють акаунти, схожі на офіційні, і виманюють у людей дані карток, паролі, коди з SMS. Live-чат у застосунку NovaPay повністю усуває цей ризик", - наголосила директорка департаменту з розвитку бізнесу NovaPay Яна Левада.

Як повідомили в компанії агентству "Інтерфакс-Україна", захищеним live-чатом у застосунку вже користуються 28% фізичних осіб і 21% бізнес-клієнтів.

У NovaPay зазначили, що в застосунку працюють власні антифрод-політики та сценарії моніторингу, які здатні автоматично виявляти нетипову або потенційно ризикову активність.

В компанії уточнили, що спілкування зі службою підтримки у чаті в застосунку передбачено в режимі реального часу із можливістю надсилати файли, зокрема скріншоти та документи для швидшого вирішення питання, отримувати файли від служби підтримки (інструкції, довідки).

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, в компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в Україні.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. На 1 жовтня цього року, за даними Нацбанку, активними були 169,6 тис. карток NovaPay з 869,8 тис. випущених порівняно із 147,5 тис. з 526,5 тис. на початок року.

Теги: #novapay #застосунок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 18.11.2025
NovaPay додав функцію замовлення готівки у відділення "Нової пошти" через застосунок

NovaPay додав функцію замовлення готівки у відділення "Нової пошти" через застосунок

12:45 11.11.2025
NovaPay збільшив парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до понад 9,2 тис. та вийшов на 4 місце на ринку

NovaPay збільшив парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до понад 9,2 тис. та вийшов на 4 місце на ринку

16:08 21.10.2025
NovaPay за 9 міс.-2025 збільшив кількість переказів на 5% і обсяг транзакцій на 25%

NovaPay за 9 міс.-2025 збільшив кількість переказів на 5% і обсяг транзакцій на 25%

14:47 07.10.2025
NovaPay розмістив 3-й випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

NovaPay розмістив 3-й випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

11:46 15.09.2025
"Укрпошта" запустила бета-версію застосунку з детальним трекінгом посилок

"Укрпошта" запустила бета-версію застосунку з детальним трекінгом посилок

14:52 09.07.2025
"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

09:39 09.07.2025
Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.

Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.

15:55 07.07.2025
Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

15:06 28.03.2025
УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів

УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів

11:01 20.02.2025
Autalkie – голос і підтримка для дітей з особливостями

Autalkie – голос і підтримка для дітей з особливостями

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про підвищення стандартів мобільного інтернету та зв’язку

Тестування супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell відкрито усім абонентам "Київстар" в Україні

Кабмін з січня 2026р. передав МПІУ, Укрінформ і Центр страткомунікацій від Мінкультури до Держкомтелерадіо

"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявки на $127,14 млн

Британія, США та Австралія ввели кіберсанкції проти трьох російських провайдерів, а також чотирьох пов’язаних фізосіб

"Епіцентр" планує у 2026 р. задовольняти до 70% запитів клієнтів за допомогою ШІ

СЕО "Київстар" радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів через масові відключення

Національна платформа CISO Campus планує підготувати в перший рік роботи до 900 фахівців з кіберзахисту

Росія визнала небажаною українську компанію-розробника комп'ютерних ігор GSC Game World

Майже всі сервіси Cloudflare поновили роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА