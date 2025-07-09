Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.
Кількість клієнтів, які використовують запущений наприкінці 2023 року мобільний застосунок міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay), сягнула 750 тис., повідомила компанія, яка наприкінці минулого року відзвітувала про 500-тисячного клієнта.
Як зазначається у релізі, застосунком користуються 695 тис. приватних клієнтів, майже 62 тис. ФОП та більше 320 юридичних осіб.
NovaPay нагадав, що вважає перевагою свого сервісу вигоду до 20% на послуги з доставки та комісію з післяплати для посилок, що відправлені з післяплатою, кредитні продукти, зокрема, кредитну картка, розстрочку, посилку в кредит та можливості для інвестицій.
Згідно з даними Нацбанку України, кількість активних платіжних карток NovaPay у січні-квітні 2025 року зросла до 166,09 тис. зі 147,51 тис. на початок року – 12-те місце на ринку з часткою 0,28%, тоді як піку у 212,19 тис. вона досягла на початку жовтня 2024 року.
Загальна кількість карток NovaPay в обігу на початок травня цього року складала 697,46 тис., що на 170,99 тис. більше, ніж на початок року. Це 12-й показник на ринку.
Крім цього, компанія на початок травня цього року мала 7 ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування) і 23,77 тис. платіжних терміналів, тоді як на початок року ПТКС у мережі NovaPay було 10, а платіжних терміналів – 11,08 тис. За кількістю терміналів компанія вже четверта на ринку із часткою 4,24%.
NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.
NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.