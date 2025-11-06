"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Оператор зв’язку ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", Київ) у третьому кварталі цього року збільшило неконсолідований чистий прибуток на 20,6% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1 млрд 373,37 млн грн, йдеться у фінансовій звітності компанії.

Згідно з нею, виручка зросла на 9,9% – до 6 млрд 453,77 млн грн, валовий прибуток – на 9,6%, до 3 млрд 862,54 млн грн, а операційний – на 2,3%, до 2 млрд 68,53 млн грн.

Загалом за 9 місяців цього року чистий прибуток компанії збільшився на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн за зростання виручки на 13.3% – до 19,03 млрд грн.

"Результати дев’яти місяців 2025 року підтверджують стійкість і стратегічну перспективність Vodafone Україна. Незважаючи на продовження війни та нову хвилю атак на енергоінфраструктуру, Група продемонструвала зростання ключових показників: виручка збільшилася на 13,5%, до 20,5 млрд грн, операційний прибуток - на 10%, до 6,5 млрд грн", – наведені у звіті слова голови наглядової ради Василя Лацанича.

Згідно з документом, консолідований чистий прибуток групи "Vodafone Україна" у третьому кварталі цього року збільшився на 23,9% – до 1 млрд 193,95 млн грн за зростання виручки на 9,9% – до 6 млрд 970,92 млн грн.

За 9 місяців цього року консолідований прибуток групи склав 2 млрд 899,36 млн грн, що 0,9% менше показника 9 місяців 2024 року.

"Основними факторами зростання, як і раніше, є розвиток фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг - як мобільного, так і фіксованого зв’язку", – зазначається у звіті.

Відповідно до нього, в Україні послугами "ВФ Україна" станом на кінець третього кварталу 2025 року користувалося 15,4 млн абонентів, з яких 10.4 млн – клієнти 4G, а частка ринку оператора склала близько 33%.

У третьому кварталі на одного абонента прийшлося 330 голосових хвилин та 10,3 ГБ дата-трафіку, що на 4% більше попереднього кварталу, а ARPU зросло до 136 грн. Мережею GPON, яка є другою за масштабами в країні, охоплено понад 1,3 млн домогосподарств у 14 регіонах, йдеться у документі.

"Загальне покриття Компанії фіксованим зв’язком за всіма технологіями становить понад 1,9 млн домогосподарств. Vodafone активно будує нові зони у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано Франківську, Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі", – зазначила компанія

Наголошується, що абонентська база залишається стабільною протягом останніх 3,5 років, але у третьому кварталі вдалося збільшити загальну кількість клієнтів, а також продовжити нарощувати кількість контрактних абонентів як в приватному, так і у корпоративному сегментах.

Згідно зі звітом, протягом третього кварталу 2025 року видатки компанії на капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів склали 1,556 млрд гривень порівняно із 3,196 млрд грн у першому півріччі, понад 50% інвестицій у третьому кварталі спрямовано на енергонезалежність.

"Суттєвих значних інвестицій, які б виходили за рамки звичайної операційно діяльності компанії, яку вона проводить в межах затвердженої стратегії, найближчим часом не планується", – йдеться у документі.

"Попереду складний зимовий період з прогнозованими блекаутами до 20 годин на добу. Але ми готові: наші інвестиції у майбутнє, проєкт Kardesa, інтеграція з роумінговою зоною ЄС та підготовка до 5G формують основу для сталого розвитку й лідерства на посткризовому ринку", – підсумувала генеральний директор компанії Ольга Устинова.

Серед основних подій третього кварталу наводяться підписання 14 липня на Ukraine Recovery Conference у Римі стратегічного меморандуму з Nokia та фінським експортно-кредитним агентством Finnvera на EUR30 млн, оголошення "найамбітнішого геополітичного проєкту" - підводного кабелю Kardesa вартістю EUR100+ млн, що з’єднає Україну з Європою та Азією з інвестиціями компанії у EUR50 млн, а також досягнення понад 100 тис. абонентів GPON із зростанням у 14 разів.

У третьому кварталі кількість співробітників компанії склала 2,57 тис., а витрати на оплату праці за рік збільшилися на 11,4% і склали 657,34 млн грн.

Компанія нагадала, що у 2024 році розпочала переговори щодо реструктуризації свого боргу у розмірі $400 млн, який підлягав погашенню у лютому 2025 року. Переговори завершилися в лютому 2025 року, в результаті чого було досягнуто домовленості щодо наступних умов реструктуризації: дата погашення була подовжена до 11 лютого 2027 року; купонна ставка з 11 лютого 2025 року включно збільшена до 9,625% річних (з 6,20%); Група взяла на себе зобов’язання погасити $99,88 млн у лютому 2025 року; були узгоджені зміни до ковенантів, зокрема вимога підтримувати ліквідність у розмірі $150 млн, яка починаючи з 11 серпня 2025 року збільшується до $200 млн.

В період червень-серпень 2025 року ПрАТ "ВФ Україна" оголошувало три тендери на придбання своїх єврооблігацій. Станом на 30 вересня 2025 року заборгованість за ними складає $292,5 млн. Для обслуговування та викупу єврооблігацій компанія цього року отримує позики від пов’язаних осіб. У лютому материнська компанія Telco Investments B.V. надала $49,59 млн для часткового погашення боргу за єврооблігаціями. У червні з Telco Investments була укладена угода про доларову кредитну лінію на суму, еквівалентну 660 млн грн, під 10% річних з погашенням у 2028 році.

Нарешті у липні 2025 року було укладено договір позики з нідерландською Cemin B.V. на $10 млн під 10% річних зі строком повернення не пізніше кінця 2027 року, але не раніше погашення єврооблігацій. Кошти траншами зараховуються на банківський рахунок компанії в іноземному банку й мають йти на викуп облігацій, які " Vodafone Україна" здійснює у зв’язку із відновленням цього року виплати дивідендів.

Джерело: https://www.vodafone.ua/company/investors/regulyarna-informatsiya