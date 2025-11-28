"Нова пошта" за 9 міс.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova за січень-вересень 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млрд 876,38 млн грн.

Згідно з консолідованим проміжним звітом компанії на її сайті, консолідований чистий дохід зріс на 21,7% - до 45 млрд 727,67 млн грн.

Зазначається, що валовий прибуток "Нової пошти" за 9 місяців 2025 року досяг 10 млрд 810,63 млн грн, що на 18% більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, тим часом прибуток від операційної діяльності зріс на 19,8% - до 5 млрд 675,07 млн грн.

Компанія за січень-вересень цього року спрямувала на придбання необоротних активів 2 млрд 942,8 млн грн, що на 39,7% менше, аніж за січень-вересень минулого року.

Згідно зі звітом, отримання позик за 9 місяців цього року скоротилося на 16,6% – до 4,05 млрд грн, тоді як їх погашення зросло на 68,8% – до 4,98 млрд грн, витрати на сплату відсотків – на 24,8%, до 1,14 млрд грн, заборгованості з фіноренди – на 27,2%, до 1,88 млрд грн.

Окрім того зросла виплата дивідендів - на 68,2%, до 1,04 млрд грн.

Залишок коштів на кінець третього кварталу, відповідно до звіту, становив 8,79 млрд грн проти 9,09 млрд грн на початок року та 5,27 млрд грн рік тому.

Як повідомлялося, "Нова пошта" згідно з опублікованою проміжною неконсолідованою фінансовою звітністю збільшила виручку за 9 місяців цього року на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 37 млрд 730,11 млн грн та скоротила чистий прибуток на 6,2% – до 1 млрд 544,20 млн грн.

У першому півріччі 2025 року "Нова пошта" збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млрд 765 млн грн, а консолідований чистий дохід - на 22%, до 29 млрд 829 млн грн.

На сайті "Нової пошти" зазначається, що компанія має 110 терміналів та депо по всій країні, 8 найбільших терміналів знаходяться в Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

Загалом лідер експрес-відправлень в Україні на 6 жовтня мав 44 983 точки сервісу, серед яких 14 336 — відділення та 30 647 – поштомати. У першому півріччі цього року мережа відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28 326.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.