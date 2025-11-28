Інтерфакс-Україна
Телеком
15:42 28.11.2025

"Нова пошта" за 9 міс.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1%

2 хв читати
"Нова пошта" за 9 міс.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova за січень-вересень 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млрд 876,38 млн грн.

Згідно з консолідованим проміжним звітом компанії на її сайті, консолідований чистий дохід зріс на 21,7% - до 45 млрд 727,67 млн грн.

Зазначається, що валовий прибуток "Нової пошти" за 9 місяців 2025 року досяг 10 млрд 810,63 млн грн, що на 18% більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, тим часом прибуток від операційної діяльності зріс на 19,8% - до 5 млрд 675,07 млн грн.

Компанія за січень-вересень цього року спрямувала на придбання необоротних активів 2 млрд 942,8 млн грн, що на 39,7% менше, аніж за січень-вересень минулого року.

Згідно зі звітом, отримання позик за 9 місяців цього року скоротилося на 16,6% – до 4,05 млрд грн, тоді як їх погашення зросло на 68,8% – до 4,98 млрд грн, витрати на сплату відсотків – на 24,8%, до 1,14 млрд грн, заборгованості з фіноренди – на 27,2%, до 1,88 млрд грн.

Окрім того зросла виплата дивідендів - на 68,2%, до 1,04 млрд грн.

Залишок коштів на кінець третього кварталу, відповідно до звіту, становив 8,79 млрд грн проти 9,09 млрд грн на початок року та 5,27 млрд грн рік тому.

Як повідомлялося, "Нова пошта" згідно з опублікованою проміжною неконсолідованою фінансовою звітністю збільшила виручку за 9 місяців цього року на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 37 млрд 730,11 млн грн та скоротила чистий прибуток на 6,2% – до 1 млрд 544,20 млн грн.

У першому півріччі 2025 року "Нова пошта" збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млрд 765 млн грн, а консолідований чистий дохід - на 22%, до 29 млрд 829 млн грн.

На сайті "Нової пошти" зазначається, що компанія має 110 терміналів та депо по всій країні, 8 найбільших терміналів знаходяться в Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

Загалом лідер експрес-відправлень в Україні на 6 жовтня мав 44 983 точки сервісу, серед яких 14 336 — відділення та 30 647 – поштомати. У першому півріччі цього року мережа відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28 326.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #прибуток #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 25.11.2025
"Нова пошта" втретє доставить новорічну казку дітям

"Нова пошта" втретє доставить новорічну казку дітям

13:02 25.11.2025
"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

21:18 21.11.2025
Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

17:35 18.11.2025
Турбота, яку можна надіслати: набір Нової пошти та ORNER

Турбота, яку можна надіслати: набір Нової пошти та ORNER

20:35 11.11.2025
Райффайзен Банк планує направити й другу половину чистого прибутку за 2024р у резервний фонд

Райффайзен Банк планує направити й другу половину чистого прибутку за 2024р у резервний фонд

18:56 11.11.2025
"Нова пошта" та Uklon долучилися до "Єдинозбору" 1 млрд грн на дрони-перехоплювачі

"Нова пошта" та Uklon долучилися до "Єдинозбору" 1 млрд грн на дрони-перехоплювачі

12:45 11.11.2025
NovaPay збільшив парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до понад 9,2 тис. та вийшов на 4 місце на ринку

NovaPay збільшив парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до понад 9,2 тис. та вийшов на 4 місце на ринку

17:41 10.11.2025
"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

11:53 06.11.2025
"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

12:22 31.10.2025
"Нова пошта" за 9 міс. зменшила чистий прибуток на 6,2% за зростання виручки на 22,5%

"Нова пошта" за 9 міс. зменшила чистий прибуток на 6,2% за зростання виручки на 22,5%

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

ОСТАННЄ

Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

Укрпошта створила поштову марку "Хліб ціною життя"

Уряд дозволив місцевій владі підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів – 1-й віцепрем’єр

Національна асоціація лобістів України підтримує ініціативу Європарламенту щодо мінімального віку доступу до соцмереж

Apple у 2025 році випередить Samsung за поставками смартфонів вперше за 14 років

lifecell звітує про мінімум 95% працездатність мережі під час відключень

"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

Трійка мобільних операторів з великим відривом лідирувала за доходами у I пів.-2025 – регулятор

NovaPay планує повністю відмовитися від спілкування у месенджерах та перейти на підтримку в застосунку

Зеленський підписав закон про підвищення стандартів мобільного інтернету та зв’язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА