Економіка
21:18 21.11.2025

Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

Фото: НБУ

Банки України за дев’ять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомив Національний банк України (НБУ) у п’ятницю.

"У третьому кварталі активне кредитування залишалося ключовим чинником підтримки прибутковості банків", – зазначив регулятор у себе на сайті, за даними якого чистий прибуток за третій квартал був таким самим, як і у перші два: 39,9 млрд грн проти 40,0 млрд грн у другому кварталі та 39,5 млрд грн – у першому.

Як зазначив НБУ, чистий процентний дохід зріс за 9 місяців цього року на 15,0% – до 198,42 млрд грн, чистий комісійний – на 9,9%, до 45,94 млрд грн.

В той же час результат переоцінки ОВДП та від операцій купівлі-продажу валюти скоротився майже на 31% - до 21,37 млрд грн, а загальні адміністративні витрати зросли на 19,7% – до 93,64 млрд грн.

За дев’ять місяців минулого року банки збільшили відрахування в резерви на 1,81 млрд грн, тоді як за аналогічний період цього року вони зросли більш ніж утричі – до 5,87 млрд грн.

У загальній структурі доходів і витрат банків за три квартали цього року частка процентних доходів підвищилася до 71,1% з 68,7% роком раніше, тоді як частка процентних витрат знизилася до 33,5% з 33,7%.

Щодо частки комісійних доходів, то вона також збільшилася за дев’ять місяців цього року до 21,5% з 21,3% роком раніше зі зменшенням частки комісійних витрат до 14,7% з 14,8%.

Водночас частка загальних адміністративних витрат підвищилася до 31,0% з 29,8%.

Податок на прибуток за звітний період становив 11,50 млрд грн проти 13,40 млрд грн роком раніше.

"Попри достатній рівень капіталу, банки можуть зіткнутися з додатковими ризиками через запровадження підвищеної ставки податку на прибуток у 2026 році", – зазначили у Нацбанку.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 жовтня 2025 року ухвалила в першому читанні законопроєкт №14097 щодо повернення підвищеної ставки оподаткування прибутку банків на рівні 50% протягом 2026 року. За відповідне рішення проголосували 262 народні депутати.

 

Теги: #прибуток #банки

