Інтерфакс-Україна
Економіка
13:56 26.12.2025

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

1 хв читати
Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила Міністерству енергетики до кінця грудня надати план нарощення когенерації на наступний рік із показниками і заходами. 

"Уряд продовжує розбудовувати когенераційну мережу. Вона забезпечить енергетичну стійкість громад і незалежність від великих обʼєктів, які цілеспрямовано знищує ворог. Доручила Міністерству енергетики до кінця грудня надати план нарощення когенерації на наступний рік із показниками і заходами. Очікуємо нарощення потужностей вдвічі від чинних показників", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у пʼятницю.

Крім того, премʼєр зазначила, що уряд скасовує регуляторні барʼєри.

"Поставила завдання Міністерству економіки створити єдине вікно для бізнесу з питань приєднання до мереж. Алгоритм для підприємців має бути простим і зрозумілим, а усі питання будемо оперативно розглядати і вирішувати", - додала вона.

Серед іншого, Свириденко зазначила, що Кабмін працюємо над спецтарифом на газ для власників когенераційних установок, які своїми потужностями забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної інфраструктури на місцях. 

"Продовжують діяти доступні кредити 5–7–9, гранти, програми компенсацій. Із 2026 року запрацює механізм страхування воєнних ризиків. Доручила НКРЕКП та Держенергонагляду забезпечити захист прав субʼєктів, які хочуть готові долучатися до розбудови мережу", - йдеться в повідомленні.

Теги: #свириденко #міненерго #когенерація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 24.12.2025
Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

11:33 24.12.2025
Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

15:55 23.12.2025
Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

15:21 23.12.2025
Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

10:53 23.12.2025
АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

10:32 23.12.2025
Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

10:11 23.12.2025
Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

18:16 22.12.2025
Свириденко: сподіваюся, що найближчими тижнями міністри енергетики і юстиції будуть призначені

Свириденко: сподіваюся, що найближчими тижнями міністри енергетики і юстиції будуть призначені

17:48 22.12.2025
Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

11:33 19.12.2025
Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

НБУ оновив вимоги до внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках та на ринку кредитних спілок

Perfect Group у 2025р ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Посилення захисту портів є стратегічним для роботи агросектору в 2026р. - ВАР

Perfect Group у 2025р. ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

"ТАС Дніпровагонмаш" вперше поставив вагони-платформи для євроколії

Заборгованість населення України за ЖКП у III кв. зменшилася на 5,4% – Держстат

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА