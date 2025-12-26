Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила Міністерству енергетики до кінця грудня надати план нарощення когенерації на наступний рік із показниками і заходами.

"Уряд продовжує розбудовувати когенераційну мережу. Вона забезпечить енергетичну стійкість громад і незалежність від великих обʼєктів, які цілеспрямовано знищує ворог. Доручила Міністерству енергетики до кінця грудня надати план нарощення когенерації на наступний рік із показниками і заходами. Очікуємо нарощення потужностей вдвічі від чинних показників", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у пʼятницю.

Крім того, премʼєр зазначила, що уряд скасовує регуляторні барʼєри.

"Поставила завдання Міністерству економіки створити єдине вікно для бізнесу з питань приєднання до мереж. Алгоритм для підприємців має бути простим і зрозумілим, а усі питання будемо оперативно розглядати і вирішувати", - додала вона.

Серед іншого, Свириденко зазначила, що Кабмін працюємо над спецтарифом на газ для власників когенераційних установок, які своїми потужностями забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної інфраструктури на місцях.

"Продовжують діяти доступні кредити 5–7–9, гранти, програми компенсацій. Із 2026 року запрацює механізм страхування воєнних ризиків. Доручила НКРЕКП та Держенергонагляду забезпечити захист прав субʼєктів, які хочуть готові долучатися до розбудови мережу", - йдеться в повідомленні.