Інтерфакс-Україна
Економіка
11:53 16.01.2026

Уряд запустив вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс" – Свириденко

Кабінет міністрів України запустив сервіс онлайн-прийому заявок від бізнесу, який хоче приєднатися до системи розподіленої генерації, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ми чуємо запити бізнесу з окремими питаннями щодо підключення. Підприємці, які хочуть встановити газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії, можуть поставити питання і звернутися у разі виникнення проблем, заповнити форму на платформі pulse.gov.ua", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що збиратиме та опрацьовуватиме запити буде Мінекономіки. Для того, щоб скористатися єдиним вікном звернень, необхідно увійти в кабінет на платформі "Пульс", заповнити форму запиту та у темі запиту додатково вказати "Когенерація".

